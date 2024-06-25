Власти ХМАО раскрыли, как стимулируют добычу трудной нефти

Врио губернатора ХМАО сообщил о добыче трудноизвлекаемых запасов нефти в регионе

25 июня 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук рассказал о добыче трудноизвлекаемой нефти в регионе Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук раскрыл, как власти ХМАО стимулируют добычу «тяжелой» нефти (нефть, в состав которой входит смола труднопрогоняемых углеродных соединений и гудрон — прим. URA.RU) в регионе: предоставляют преференции нефтяным компаниям, которые разрабатывают месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). Об этом он рассказал на площадке форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО» в Екатеринбурге, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Вместе с Министерством энергетики мы разработали подход, который предоставляет нефтяникам, которые работают с трудноизвлекаемыми ресурсами, преференции в части налогообложения. Проект поддержало Правительство РФ. Есть и региональные меры поддержки: они включают не только налоговые льготы, но и упрощение административных процедур. Эти меры позволили компаниям вернуться к сложным месторождениям, не бросать, не консервировать их, а продолжать разработку», — сообщил Кухарук гостям форума. Он подчеркнул, что время «легкой» нефти (легкой называют нефть, в которой 20—60% составляют легкоиспаряемые углеводороды — прим. URA.RU) закончилось. Такую нефть сложно добыть традиционными методами, они требуют научного подхода. Благодаря мерам поддержки правительства нефтяники смогли направить средства на поиск методов повышения нефтеотдачи на сложных месторождениях. По словам Кухарука, за счет новых технологий нефтеотдача залежей с трудными запасами нефти в ХМАО повысилась в пять раз. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Власти подготовили перечень инноваций, в которых нуждается нефтяная отрасль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио губернатора ХМАО Руслан Кухарук раскрыл, как власти ХМАО стимулируют добычу «тяжелой» нефти (нефть, в состав которой входит смола труднопрогоняемых углеродных соединений и гудрон — прим. URA.RU) в регионе: предоставляют преференции нефтяным компаниям, которые разрабатывают месторождения с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ). Об этом он рассказал на площадке форума молодежи Уральского федерального округа «УТРО» в Екатеринбурге, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Вместе с Министерством энергетики мы разработали подход, который предоставляет нефтяникам, которые работают с трудноизвлекаемыми ресурсами, преференции в части налогообложения. Проект поддержало Правительство РФ. Есть и региональные меры поддержки: они включают не только налоговые льготы, но и упрощение административных процедур. Эти меры позволили компаниям вернуться к сложным месторождениям, не бросать, не консервировать их, а продолжать разработку», — сообщил Кухарук гостям форума. Он подчеркнул, что время «легкой» нефти (легкой называют нефть, в которой 20—60% составляют легкоиспаряемые углеводороды — прим. URA.RU) закончилось. Такую нефть сложно добыть традиционными методами, они требуют научного подхода. Благодаря мерам поддержки правительства нефтяники смогли направить средства на поиск методов повышения нефтеотдачи на сложных месторождениях. По словам Кухарука, за счет новых технологий нефтеотдача залежей с трудными запасами нефти в ХМАО повысилась в пять раз. Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО договорились с Минэнерго о развитии технологий добычи нефти в округе. Власти подготовили перечень инноваций, в которых нуждается нефтяная отрасль.