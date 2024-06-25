25 июня 2024

Бастрыкину доложат о мигрантах, пристававших к детям в Екатеринбурге

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Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки и обстоятельствах инцидента
Александр Бастрыкин требует доложить о ходе проверки и обстоятельствах инцидента Фото:

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о мигрантах, пристававших к несовершеннолетним на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следственные органы СК России по Свердловской области начали процессуальную проверку.

Представители «Русской общины» Екатеринбурга 25 июня сообщили о неправомерных действиях мигрантов. По их словам, приехавшие из Средней Азии рабочие якобы фотографировали, снимали детей и снимали их на видео. На опубликованном общиной видео мигранты не смогли объяснить свои действия.

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о мигрантах, пристававших к несовершеннолетним на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следственные органы СК России по Свердловской области начали процессуальную проверку. Представители «Русской общины» Екатеринбурга 25 июня сообщили о неправомерных действиях мигрантов. По их словам, приехавшие из Средней Азии рабочие якобы фотографировали, снимали детей и снимали их на видео. На опубликованном общиной видео мигранты не смогли объяснить свои действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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