Бастрыкину доложат о мигрантах, пристававших к детям в Екатеринбурге

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о мигрантах, пристававших к несовершеннолетним на детской площадке в Екатеринбурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Константину Мирошниченко доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах», — говорится в telegram-канале ведомства. Следственные органы СК России по Свердловской области начали процессуальную проверку.
Представители «Русской общины» Екатеринбурга 25 июня сообщили о неправомерных действиях мигрантов. По их словам, приехавшие из Средней Азии рабочие якобы фотографировали, снимали детей и снимали их на видео. На опубликованном общиной видео мигранты не смогли объяснить свои действия.
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