Природа Погода Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области потеплеет Синоптик Пулин: в Свердловской области потеплеет 1 июля 26 июня 2024 в 11:15 Размер текста - 17 + В начале июля в Свердловской области потеплеет Фото: Наталья Чернохатова В Свердловской области потеплеет с 1 июля. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление ожидается в начале следующей недели. Температура в Свердловской достигнет +25 градусов и выше», — поделился Пулин. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», на следующей неделе, в понедельник, 1 июля температура воздуха прогреется до +11 градусов ночью, а днем — до +22. Следом, во вторник, 2 июля дневная температура достигнет +24 градусов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Свердловской области потеплеет с 1 июля. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление ожидается в начале следующей недели. Температура в Свердловской достигнет +25 градусов и выше», — поделился Пулин. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», на следующей неделе, в понедельник, 1 июля температура воздуха прогреется до +11 градусов ночью, а днем — до +22. Следом, во вторник, 2 июля дневная температура достигнет +24 градусов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям