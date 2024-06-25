25 июня 2024

Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области потеплеет

Синоптик Пулин: в Свердловской области потеплеет 1 июля
© Служба новостей «URA.RU»
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В начале июля в Свердловской области потеплеет Фото:

В Свердловской области потеплеет с 1 июля. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.

«Потепление ожидается в начале следующей недели. Температура в Свердловской достигнет +25 градусов и выше», — поделился Пулин.

По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», на следующей неделе, в понедельник, 1 июля температура воздуха прогреется до +11 градусов ночью, а днем — до +22. Следом, во вторник, 2 июля дневная температура достигнет +24 градусов.

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В Свердловской области потеплеет с 1 июля. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин. «Потепление ожидается в начале следующей недели. Температура в Свердловской достигнет +25 градусов и выше», — поделился Пулин. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», на следующей неделе, в понедельник, 1 июля температура воздуха прогреется до +11 градусов ночью, а днем — до +22. Следом, во вторник, 2 июля дневная температура достигнет +24 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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