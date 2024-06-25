Синоптик раскрыл, когда в Свердловской области потеплеет

В начале июля в Свердловской области потеплеет
В Свердловской области потеплеет с 1 июля. Об этом URA.RU рассказал синоптик Алексей Пулин.
«Потепление ожидается в начале следующей недели. Температура в Свердловской достигнет +25 градусов и выше», — поделился Пулин.
По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», на следующей неделе, в понедельник, 1 июля температура воздуха прогреется до +11 градусов ночью, а днем — до +22. Следом, во вторник, 2 июля дневная температура достигнет +24 градусов.
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