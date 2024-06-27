В Подмосковье горит строительный рынок. Видео

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Обстрел здания национального университета экономики и торговли в Донецке. Донецк, дым, пожар, тушение, донецк, огонь, последствия обстрела, пожарный, борьба с огнем
Пожар охватил территорию строительного рынка Фото:

В Подмосковье произошел мощный пожар на строительном рынке, расположенном рядом с Рогачевским шоссе. Об этом сообщили местные telegram-каналы.

На видео, опубликованных в социальных сетях, виден высокий столб огня, охвативший территорию рынка. Кадры выставил telegram-канал «Осторожно, Москва». Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.

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В Подмосковье произошел мощный пожар на строительном рынке, расположенном рядом с Рогачевским шоссе. Об этом сообщили местные telegram-каналы. На видео, опубликованных в социальных сетях, виден высокий столб огня, охвативший территорию рынка. Кадры выставил telegram-канал «Осторожно, Москва». Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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