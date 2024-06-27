В Подмосковье горит строительный рынок. Видео

27 июня 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Пожар охватил территорию строительного рынка Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU В Подмосковье произошел мощный пожар на строительном рынке, расположенном рядом с Рогачевским шоссе. Об этом сообщили местные telegram-каналы. На видео, опубликованных в социальных сетях, виден высокий столб огня, охвативший территорию рынка. Кадры выставил telegram-канал «Осторожно, Москва». Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Подмосковье произошел мощный пожар на строительном рынке, расположенном рядом с Рогачевским шоссе. Об этом сообщили местные telegram-каналы. На видео, опубликованных в социальных сетях, виден высокий столб огня, охвативший территорию рынка. Кадры выставил telegram-канал «Осторожно, Москва». Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.