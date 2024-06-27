Пожар охватил территорию строительного рынка
В Подмосковье произошел мощный пожар на строительном рынке, расположенном рядом с Рогачевским шоссе. Об этом сообщили местные telegram-каналы.
На видео, опубликованных в социальных сетях, виден высокий столб огня, охвативший территорию рынка. Кадры выставил telegram-канал «Осторожно, Москва». Подробности о причинах возгорания и масштабах ущерба пока не уточняются.
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