27 июня 2024

В Екатеринбурге иномарка снесла машины Росгвардии. Видео

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Закрытие банка "Нейва". Екатеринбург, росгвардия, машина росгвардии
В ДТП попали две служебные машины Фото:

В Екатеринбурге утром 28 июня на перекрестке проспекта Космонавтов — улицы Артинской Mini Cooper снес две машины Росгвардии, которые спешили на вызов. На участке образовалась пробка, рассказал очевидец аварии.

«На перекрестке Космонавтов — Артинской произошло ДТП с участием машин Росгвардии. На месте происшествия собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Перекресток проезжали с мигалками три автомобиля силовиков, первые два попали в аварию.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. На момент публикации ответ получить не удалось.

Авария произошла утром 28 июня
Авария произошла утром 28 июня

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В Екатеринбурге утром 28 июня на перекрестке проспекта Космонавтов — улицы Артинской Mini Cooper снес две машины Росгвардии, которые спешили на вызов. На участке образовалась пробка, рассказал очевидец аварии. «На перекрестке Космонавтов — Артинской произошло ДТП с участием машин Росгвардии. На месте происшествия собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Перекресток проезжали с мигалками три автомобиля силовиков, первые два попали в аварию. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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