В Екатеринбурге утром 28 июня на перекрестке проспекта Космонавтов — улицы Артинской Mini Cooper снес две машины Росгвардии, которые спешили на вызов. На участке образовалась пробка, рассказал очевидец аварии.
«На перекрестке Космонавтов — Артинской произошло ДТП с участием машин Росгвардии. На месте происшествия собирается пробка», — передает telegram-канал «Инцидент Екатеринбург» слова очевидца. Перекресток проезжали с мигалками три автомобиля силовиков, первые два попали в аварию.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу ведомства. На момент публикации ответ получить не удалось.
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