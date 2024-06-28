Путин заявил о необходимости производства ракет средней и малой дальности

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Экспонаты Центрального Музея Военно-Воздушных Сил России в Монино. Московская область, Монино, снаряд, ракета, торпеда, бомба
России необходимо нарастить производство ракет средней и малой дальности, подчеркнул Владимир Путин Фото:

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо нарастить производства ракет средней и малой дальности. Об этом он сказал в ходе встречи с постоянными членами Совбеза РФ.

«Судя по всему, нам нужно начать производство этих [ракет малой и средней дальности] ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где их размещать, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности», — сказал Владимир Путин в ходе встречи. Сообщение передает РИА Новости.

Президент напомнил, что в 2019 году Россия объявила, что не будет заниматься производством соответствующих ракет до тех пор, пока США не будут собственные системы в разных странах мира. Теперь же, подчеркнул Путин, известно, что Вашингтон производит и размещает эти ракеты. Поэтому и Россия может производить данное оружие.

Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался, что страна не планирует нападать на страны Запада, передает 360.ru. Ранее американские журналисты напомнили о российском оружии, с котором «лучше не шутить» — БМПТ «Терминатор».

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Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо нарастить производства ракет средней и малой дальности. Об этом он сказал в ходе встречи с постоянными членами Совбеза РФ. «Судя по всему, нам нужно начать производство этих [ракет малой и средней дальности] ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где их размещать, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности», — сказал Владимир Путин в ходе встречи. Сообщение передает РИА Новости. Президент напомнил, что в 2019 году Россия объявила, что не будет заниматься производством соответствующих ракет до тех пор, пока США не будут собственные системы в разных странах мира. Теперь же, подчеркнул Путин, известно, что Вашингтон производит и размещает эти ракеты. Поэтому и Россия может производить данное оружие. Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался, что страна не планирует нападать на страны Запада, передает 360.ru. Ранее американские журналисты напомнили о российском оружии, с котором «лучше не шутить» — БМПТ «Терминатор».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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