Путин заявил о необходимости производства ракет средней и малой дальности

28 июня 2024 в 21:22 Размер текста - 17 +

России необходимо нарастить производство ракет средней и малой дальности, подчеркнул Владимир Путин Фото: Владимир Андреев Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо нарастить производства ракет средней и малой дальности. Об этом он сказал в ходе встречи с постоянными членами Совбеза РФ. «Судя по всему, нам нужно начать производство этих [ракет малой и средней дальности] ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где их размещать, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности», — сказал Владимир Путин в ходе встречи. Сообщение передает РИА Новости. Президент напомнил, что в 2019 году Россия объявила, что не будет заниматься производством соответствующих ракет до тех пор, пока США не будут собственные системы в разных странах мира. Теперь же, подчеркнул Путин, известно, что Вашингтон производит и размещает эти ракеты. Поэтому и Россия может производить данное оружие. Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался, что страна не планирует нападать на страны Запада, передает 360.ru. Ранее американские журналисты напомнили о российском оружии, с котором « лучше не шутить» — БМПТ «Терминатор». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российский президент Владимир Путин считает, что стране необходимо нарастить производства ракет средней и малой дальности. Об этом он сказал в ходе встречи с постоянными членами Совбеза РФ. «Судя по всему, нам нужно начать производство этих [ракет малой и средней дальности] ударных систем и затем, исходя из реально складывающейся ситуации, принимать решения о том, где их размещать, если это потребуется для обеспечения нашей безопасности», — сказал Владимир Путин в ходе встречи. Сообщение передает РИА Новости. Президент напомнил, что в 2019 году Россия объявила, что не будет заниматься производством соответствующих ракет до тех пор, пока США не будут собственные системы в разных странах мира. Теперь же, подчеркнул Путин, известно, что Вашингтон производит и размещает эти ракеты. Поэтому и Россия может производить данное оружие. Недавно зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также высказался, что страна не планирует нападать на страны Запада, передает 360.ru. Ранее американские журналисты напомнили о российском оружии, с котором «лучше не шутить» — БМПТ «Терминатор».