Путин поднял вопрос развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности обсудить действия страны в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил на совещании с представителями СБ.
«Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», подчеркнул Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».
По словам лидера РФ, сегодня США сами не только производят РСМД, но и отправляют их в Европу. Кроме того, РФ не намерена размещать ракеты, пока этого не сделает Вашингтон, отметил президент.
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