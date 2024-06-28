Путин поднял вопрос развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности

28 июня 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Россия не станет размещать РСМД, пока этого не сделают США Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности обсудить действия страны в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил на совещании с представителями СБ. «Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», подчеркнул Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». По словам лидера РФ, сегодня США сами не только производят РСМД, но и отправляют их в Европу. Кроме того, РФ не намерена размещать ракеты, пока этого не сделает Вашингтон, отметил президент. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности обсудить действия страны в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил на совещании с представителями СБ. «Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», подчеркнул Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». По словам лидера РФ, сегодня США сами не только производят РСМД, но и отправляют их в Европу. Кроме того, РФ не намерена размещать ракеты, пока этого не сделает Вашингтон, отметил президент.