Путин поднял вопрос развертывания Россией ракет средней и меньшей дальности

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, пуск, ракета, искандер, выстрел,  stock
Россия не станет размещать РСМД, пока этого не сделают США Фото:

Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности обсудить действия страны в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил на совещании с представителями СБ.

«Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», подчеркнул Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24».

По словам лидера РФ, сегодня США сами не только производят РСМД, но и отправляют их в Европу. Кроме того, РФ не намерена размещать ракеты, пока этого не сделает Вашингтон, отметил президент.

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Президент России Владимир Путин предложил членам Совета Безопасности обсудить действия страны в отношении моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности. Об этом глава государства заявил на совещании с представителями СБ. «Мы с вами сегодня рассмотрим вопрос о дальнейших шагах Российской Федерации в отношении одностороннего моратория на развертывание ракет средней и меньшей дальности наземного базирования», подчеркнул Путин. Трансляция его выступления проходила на телеканале «Россия 24». По словам лидера РФ, сегодня США сами не только производят РСМД, но и отправляют их в Европу. Кроме того, РФ не намерена размещать ракеты, пока этого не сделает Вашингтон, отметил президент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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