Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде

В Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку, в ходе самой атаки были обстреляны три населенных пункта РФ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В Белгороде [БПЛА] сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Согласно сообщению губернатора, пострадавших нет.
Губернатор также отметил, что в поселке Совхозный и селе Богун-Городок произошли аналогичные инциденты: повреждены кровля и окна частных домов. На местах работают оперативные службы.
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