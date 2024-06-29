29 июня 2024

Гладков: ВСУ сбросили взрывчатку на парковку в Белгороде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гладков заявил об очередной атаке ВСУ
Гладков заявил об очередной атаке ВСУ Фото:

В Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку, в ходе самой атаки были обстреляны три населенных пункта РФ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Белгороде [БПЛА] сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Согласно сообщению губернатора, пострадавших нет.

Губернатор также отметил, что в поселке Совхозный и селе Богун-Городок произошли аналогичные инциденты: повреждены кровля и окна частных домов. На местах работают оперативные службы.

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В Белгороде БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку, в ходе самой атаки были обстреляны три населенных пункта РФ. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В Белгороде [БПЛА] сбросил взрывное устройство на парковку. Повреждены два автобуса и два легковых автомобиля», — написал Гладков у себя в telegram-канале. Согласно сообщению губернатора, пострадавших нет. Губернатор также отметил, что в поселке Совхозный и селе Богун-Городок произошли аналогичные инциденты: повреждены кровля и окна частных домов. На местах работают оперативные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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