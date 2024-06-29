Свердловчане выступили с инициативой введения трезвых дней

Жители Каменска-Уральского выступили с предложением запрета алкоголя в городе и Свердловской области в определенные дни. С такой инициативой они обратились к депутату гордумы Максиму Горских.
«В рамках реализации предложений мной будет подготовлено письмо в адрес Законодательного Собрания Свердловской области. Они касаются запрета реализации алкогольной продукции в определенные дни тотально на всей территории муниципальных образований, а также ограничений в части максимально допустимой доли торговых площадей для таких точек», — следует из официального ответа 27 июня депутата Думы Каменск-Уральского городской округа Максима Горских инициативной группе.
При этом, как следует из письма, депутат считает, что однозначная позиция запрета чревата негативными последствиями. В частности, из-за развития скрытых и нелегальных каналов алкогольной продукции. Горских подчеркнул, что важно найти баланс между абсолютно здоровым образом жизни и культурой потребления.
Как сообщало URA.RU ранее, руководитель проекта «Трезвый УрФО» Андрей Тумашов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой ввести сухой закон в Курганской области и других регионах Урала. В начале 2023 года инициатор предложения получил ответы на свои обращения от представителей власти.
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