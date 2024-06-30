30 июня 2024
29 июня 2024

ГИБДД: за три дня в Свердловской области были совершены два наезда на пешеходов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Оба пострадавших были экстренно госпитализированы
Оба пострадавших были экстренно госпитализированы Фото:

На территории Свердловской области с 28 по 30 июня были зафиксированы три наезда на пешеходов. Первый инцидент произошел 28 июня в Каменске-Уральском, второй — 30 июня в Екатеринбурге, передают специалисты ГИБДД региона.

«На дорогах Свердловской области за три дня пешеходы спровоцировали два серьезных ДТП с тяжкими последствиями. По всем фактам свердловская Госавтоинспекция проводит проверки», — написано в telegram-канале ведомства.

В первом случае водитель грузовика Mercedes наехал задними колесами на мужчину 1995 года рождения, который внезапно начал переходить дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшего с травмами головы, раной живота, шоком доставили в больницу.

Еще один эпизод произошел на объездной дороге. Водитель Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны микрорайона Ботанический в направлении улицы Амундсена, допустил наезд на мужчину 1995 года рождения который, нарушая ПДД, находился на левой полосе проезжей части. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.

У обоих пострадавших имелись признаки опьянения, сейчас врачи борются за их жизни
У обоих пострадавших имелись признаки опьянения, сейчас врачи борются за их жизни
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На территории Свердловской области с 28 по 30 июня были зафиксированы три наезда на пешеходов. Первый инцидент произошел 28 июня в Каменске-Уральском, второй — 30 июня в Екатеринбурге, передают специалисты ГИБДД региона. «На дорогах Свердловской области за три дня пешеходы спровоцировали два серьезных ДТП с тяжкими последствиями. По всем фактам свердловская Госавтоинспекция проводит проверки», — написано в telegram-канале ведомства. В первом случае водитель грузовика Mercedes наехал задними колесами на мужчину 1995 года рождения, который внезапно начал переходить дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшего с травмами головы, раной живота, шоком доставили в больницу. Еще один эпизод произошел на объездной дороге. Водитель Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны микрорайона Ботанический в направлении улицы Амундсена, допустил наезд на мужчину 1995 года рождения который, нарушая ПДД, находился на левой полосе проезжей части. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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