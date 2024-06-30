На территории Свердловской области с 28 по 30 июня были зафиксированы три наезда на пешеходов. Первый инцидент произошел 28 июня в Каменске-Уральском, второй — 30 июня в Екатеринбурге, передают специалисты ГИБДД региона.
«На дорогах Свердловской области за три дня пешеходы спровоцировали два серьезных ДТП с тяжкими последствиями. По всем фактам свердловская Госавтоинспекция проводит проверки», — написано в telegram-канале ведомства.
В первом случае водитель грузовика Mercedes наехал задними колесами на мужчину 1995 года рождения, который внезапно начал переходить дорогу в неположенном месте. В результате пострадавшего с травмами головы, раной живота, шоком доставили в больницу.
Еще один эпизод произошел на объездной дороге. Водитель Chevrolet Lanos, двигаясь со стороны микрорайона Ботанический в направлении улицы Амундсена, допустил наезд на мужчину 1995 года рождения который, нарушая ПДД, находился на левой полосе проезжей части. Пешехода в тяжелом состоянии доставили в медучреждение.
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