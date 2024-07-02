Выпускники из ХМАО получили деньги от правительства округа за отличную сдачу ЕГЭ

Девятнадцать выпускников из ХМАО, набравшие сто баллов за ЕГЭ, получили от правительства округа сертификаты по сто тысяч рублей на окружном выпускном «Юность моя». Информация об этом была опубликована в tg-канале департамента образования.
«В минувшие выходные в Югре чествовали 500 лучших выпускников школ из 22 муниципальных образований. Мероприятие организовано Правительством Югры совместно с движением детей и молодежи „Движение Первых“. 19 выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей», — указано в посте.
Также выпускники приняли участие в этнофестивале «Югорские обласы» на территории протоки Байбалаковской. «Каждый смог больше узнать о культуре Югры, поболеть за участников гонки или поучаствовать в молодежных программах и мастер-классах», — сказано в посте.
Ранее URA.RU сообщало, что звезда TikTok Amirchik выступил с концертом на выпускном в Сургуте. В этом году площадкой для торжества стал Ледовый дворец спорта.
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