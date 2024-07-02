Выпускники из ХМАО получили деньги от правительства округа за отличную сдачу ЕГЭ

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Сертификаты получили 19 выпускников
Сертификаты получили 19 выпускников Фото:

Девятнадцать выпускников из ХМАО, набравшие сто баллов за ЕГЭ, получили от правительства округа сертификаты по сто тысяч рублей на окружном выпускном «Юность моя». Информация об этом была опубликована в tg-канале департамента образования.

«В минувшие выходные в Югре чествовали 500 лучших выпускников школ из 22 муниципальных образований. Мероприятие организовано Правительством Югры совместно с движением детей и молодежи „Движение Первых“. 19 выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей», — указано в посте.

Также выпускники приняли участие в этнофестивале «Югорские обласы» на территории протоки Байбалаковской. «Каждый смог больше узнать о культуре Югры, поболеть за участников гонки или поучаствовать в молодежных программах и мастер-классах», — сказано в посте.

Ранее URA.RU сообщало, что звезда TikTok Amirchik выступил с концертом на выпускном в Сургуте. В этом году площадкой для торжества стал Ледовый дворец спорта.

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Девятнадцать выпускников из ХМАО, набравшие сто баллов за ЕГЭ, получили от правительства округа сертификаты по сто тысяч рублей на окружном выпускном «Юность моя». Информация об этом была опубликована в tg-канале департамента образования. «В минувшие выходные в Югре чествовали 500 лучших выпускников школ из 22 муниципальных образований. Мероприятие организовано Правительством Югры совместно с движением детей и молодежи „Движение Первых“. 19 выпускников, набравших 100 баллов по ЕГЭ, получили сертификаты номиналом 100 тысяч рублей», — указано в посте. Также выпускники приняли участие в этнофестивале «Югорские обласы» на территории протоки Байбалаковской. «Каждый смог больше узнать о культуре Югры, поболеть за участников гонки или поучаствовать в молодежных программах и мастер-классах», — сказано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что звезда TikTok Amirchik выступил с концертом на выпускном в Сургуте. В этом году площадкой для торжества стал Ледовый дворец спорта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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