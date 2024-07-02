В ХМАО родственники ребенка, которому разорвало легкое, ищут свидетелей ДТП

Жительница Югорска (ХМАО) ищет свидетелей ДТП, в котором сбили ее 9-летнего брата. В беседе с URA.RU девушка сообщила, что мальчик получил разрыв почки и травму позвоночника из-за того, что водитель, стоя на пешеходном переходе, перепутал педали газа и тормоза.
«Мой брат Вова подошел к проезжей части, остановился, убедился что все машины остановились и начал переходить по зебре дорогу. В тот момент, когда он уже был на дороге, одна из машин тронулась и сбила его. В полиции водитель сказал, что у него на машине с механической коробкой передач соскользнула нога с тормоза на газ и поэтому он наехал на ребенка», — рассказала югорчанка.
По словам девушки, виновник аварии сам вызвал полицию и дождался приезда сотрудников. Сестра пострадавшего ребенка не верит, что мужчина рассказал правоохранителям правду, поэтому хочет отыскать очевидцев происшествия.
«Сейчас брату стало полегче, его госпитализировали с разрывом легкого, травмами локтей обоих рук. Также пострадал позвоночник — ушибы и смещение позвонков», — пояснила собеседница URA.RU. За состоянием 9-летнего Вовы следят медики. В больнице родственникам сообщили, что мальчику предстоит, как минимум, двухнедельный период восстановления. Также у ребенка развилась боязнь транспорта.
В пресс-службе окружного УМВД корреспонденту агентства сообщили, что ДТП произошло 1 июня в 10:20 утра на пешеходном переходе по улице Железнодорожная. Водитель Chevrolet Niva осуществил наезд на ребенка 2015 года рождения. «По данному факту проводится проверка. В результате этой проверки будет установлена причина происшествия», — сообщили у пресс-службе полиции. Решение о возбуждении уголовного дела будет принято на основании заключения медиков.
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