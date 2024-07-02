В Тюмени 82-летний пенсионер сбил 10-летнего ребенка

Две школьницы переходили дорогу по "зебре"
В Тюмени 82-летний на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Девочка с подругой переходила по нерегулируемому пешеходному переходу улицу Пролетарскую, 111. Одна школьница была сбита», — рассказали в ГИБДД.
В результате аварии ребенок получил ушибы и ссадины. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и причины, по которым пенсионер не уступил дорогу школьнице на «зебре».
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