В Тюмени 82-летний пенсионер сбил 10-летнего ребенка

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Две школьницы переходили дорогу по "зебре"
Две школьницы переходили дорогу по "зебре" Фото:

В Тюмени 82-летний на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Девочка с подругой переходила по нерегулируемому пешеходному переходу улицу Пролетарскую, 111. Одна школьница была сбита», — рассказали в ГИБДД.

В результате аварии ребенок получил ушибы и ссадины. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и причины, по которым пенсионер не уступил дорогу школьнице на «зебре».

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В Тюмени 82-летний на пешеходном переходе сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Девочка с подругой переходила по нерегулируемому пешеходному переходу улицу Пролетарскую, 111. Одна школьница была сбита», — рассказали в ГИБДД. В результате аварии ребенок получил ушибы и ссадины. Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия и причины, по которым пенсионер не уступил дорогу школьнице на «зебре».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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