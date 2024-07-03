Беременным, уволенным из-за ликвидации организации, уровняют пособие

03 июля 2024 в 13:49 Размер текста - 17 +

Пособие для уволенных беременных женщин будет равняться прожиточному минимум в регионе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесение поправки, по которой беременные женщины, уволенные из-за ликвидации организации, будут получать определенное пособие. Его размер составит установленный в регионе прожиточный минимум. Соответствующая информация размещена в поправках ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ». Новость по теме В РФ начнут доплачивать за двух и более детей: в чем суть налоговой инициативы «Поправка вводит новый размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката», — говорится в поправках. Они есть в распоряжении ТАСС. Согласно нововведению, размер пособия по беременности и родам будет равняться 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, действующего в регионе проживания или фактического пребывания получателя. Это существенное увеличение по сравнению с действующим минимальным размером пособия в 300 рублей. Данная поправка также предусматривает индексацию пособия ежегодно, начиная с 1 февраля 2024 года, на основе индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это изменение направлено на улучшение социальной защиты беременных женщин и новоиспеченных матерей, оказавшихся без работы по независящим от них обстоятельствам. Авторами этих поправок выступили глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и зампредседателя палаты Инна Святенко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесение поправки, по которой беременные женщины, уволенные из-за ликвидации организации, будут получать определенное пособие. Его размер составит установленный в регионе прожиточный минимум. Соответствующая информация размещена в поправках ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ». «Поправка вводит новый размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката», — говорится в поправках. Они есть в распоряжении ТАСС. Согласно нововведению, размер пособия по беременности и родам будет равняться 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, действующего в регионе проживания или фактического пребывания получателя. Это существенное увеличение по сравнению с действующим минимальным размером пособия в 300 рублей. Данная поправка также предусматривает индексацию пособия ежегодно, начиная с 1 февраля 2024 года, на основе индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это изменение направлено на улучшение социальной защиты беременных женщин и новоиспеченных матерей, оказавшихся без работы по независящим от них обстоятельствам. Авторами этих поправок выступили глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и зампредседателя палаты Инна Святенко.