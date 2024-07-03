Беременным, уволенным из-за ликвидации организации, уровняют пособие

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Пособие для уволенных беременных женщин будет равняться прожиточному минимум в регионе Фото:

Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесение поправки, по которой беременные женщины, уволенные из-за ликвидации организации, будут получать определенное пособие. Его размер составит установленный в регионе прожиточный минимум. Соответствующая информация размещена в поправках ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ».

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«Поправка вводит новый размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката», — говорится в поправках. Они есть в распоряжении ТАСС.

Согласно нововведению, размер пособия по беременности и родам будет равняться 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, действующего в регионе проживания или фактического пребывания получателя. Это существенное увеличение по сравнению с действующим минимальным размером пособия в 300 рублей.

Данная поправка также предусматривает индексацию пособия ежегодно, начиная с 1 февраля 2024 года, на основе индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это изменение направлено на улучшение социальной защиты беременных женщин и новоиспеченных матерей, оказавшихся без работы по независящим от них обстоятельствам. Авторами этих поправок выступили глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и зампредседателя палаты Инна Святенко.

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Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал внесение поправки, по которой беременные женщины, уволенные из-за ликвидации организации, будут получать определенное пособие. Его размер составит установленный в регионе прожиточный минимум. Соответствующая информация размещена в поправках ко второму чтению законопроекта, который вносит изменения в закон «О занятости населения в РФ». «Поправка вводит новый размер пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката», — говорится в поправках. Они есть в распоряжении ТАСС. Согласно нововведению, размер пособия по беременности и родам будет равняться 100% прожиточного минимума трудоспособного населения, действующего в регионе проживания или фактического пребывания получателя. Это существенное увеличение по сравнению с действующим минимальным размером пособия в 300 рублей. Данная поправка также предусматривает индексацию пособия ежегодно, начиная с 1 февраля 2024 года, на основе индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Это изменение направлено на улучшение социальной защиты беременных женщин и новоиспеченных матерей, оказавшихся без работы по независящим от них обстоятельствам. Авторами этих поправок выступили глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова, спикер Совфеда Валентина Матвиенко и зампредседателя палаты Инна Святенко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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