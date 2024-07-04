Путин оценил рвение Трампа остановить конфликт на Украине за сутки

Путин: Трамп искренне говорит о прекращении конфликта на Украине за сутки

04 июля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Дональд Трамп (на фото) искренне говорит о прекращении украинского конфликта, сказал Путин Фото: Official White House / Joyce N. Boghosian Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, как экс-президент США Дональд Трамп может остановить конфликт на Украине. Тем не менее российский лидер уверен, что бывший глава Америки искренен в своих заявлениях. «Я не знаком с его предложениями, но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции на полях саммита ШОС в Астане. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Президент также заявил, что РФ поддерживает рвение Трампа к миру. Ранее Трамп не раз говорил, что остановит огонь на Украине, если станет президентом США. Он также заявлял, что сделает это за сутки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, как экс-президент США Дональд Трамп может остановить конфликт на Украине. Тем не менее российский лидер уверен, что бывший глава Америки искренен в своих заявлениях. «Я не знаком с его предложениями, но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции на полях саммита ШОС в Астане. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Президент также заявил, что РФ поддерживает рвение Трампа к миру. Ранее Трамп не раз говорил, что остановит огонь на Украине, если станет президентом США. Он также заявлял, что сделает это за сутки.