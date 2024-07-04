Путин оценил рвение Трампа остановить конфликт на Украине за сутки

Президент России Владимир Путин заявил, что не понимает, как экс-президент США Дональд Трамп может остановить конфликт на Украине. Тем не менее российский лидер уверен, что бывший глава Америки искренен в своих заявлениях.
«Я не знаком с его предложениями, но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне», — сказал Владимир Путин на пресс-конференции на полях саммита ШОС в Астане. Трансляция проходит на телеканале «Россия 24». Президент также заявил, что РФ поддерживает рвение Трампа к миру.
Ранее Трамп не раз говорил, что остановит огонь на Украине, если станет президентом США. Он также заявлял, что сделает это за сутки.
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