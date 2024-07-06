06 июля 2024

МО: «Солнцепек» испепеляет дотла технику ВСУ. Видео

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Первая тренировка механизированной колонны к параду Победы. Екатеринбург, репетиция парада, улица 2-ая новосибирская, колонна военной техники, тос солнцепек
ВС РФ активно используют систему «Солнцепек» в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные при помощи огнеметной системы «Солнцепек» оказывают поддержку мотострелковым и танковым подразделениям группировки сил «Восток». При помощи системы бойцы уничтожают украинских боевиков и технику, выжигая их дотла и уничтожая все, что находится внутри укрепрайонов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«„Солнцепек“ сжигает дотла украинские укрепленные районы противника. <…> Экипажи тяжелых огнеметных систем продолжают оказывать поддержку мотострелковым и танковым подразделениям „Восточной“ группировки войск», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что оружие способно наносить поражение площадью 200 на 200 метров.

ВС РФ периодические используют огневую систему «Солнцепек» в зоне СВО. Ранее при помощи нее были поражены украинские позиции под Соледаром.

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Российские военные при помощи огнеметной системы «Солнцепек» оказывают поддержку мотострелковым и танковым подразделениям группировки сил «Восток». При помощи системы бойцы уничтожают украинских боевиков и технику, выжигая их дотла и уничтожая все, что находится внутри укрепрайонов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «„Солнцепек“ сжигает дотла украинские укрепленные районы противника. <…> Экипажи тяжелых огнеметных систем продолжают оказывать поддержку мотострелковым и танковым подразделениям „Восточной“ группировки войск», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что оружие способно наносить поражение площадью 200 на 200 метров. ВС РФ периодические используют огневую систему «Солнцепек» в зоне СВО. Ранее при помощи нее были поражены украинские позиции под Соледаром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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