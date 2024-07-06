МО: «Солнцепек» испепеляет дотла технику ВСУ. Видео

07 июля 2024 в 07:10 Размер текста - 17 +

ВС РФ активно используют систему «Солнцепек» в зоне СВО Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные при помощи огнеметной системы «Солнцепек» оказывают поддержку мотострелковым и танковым подразделениям группировки сил «Восток». При помощи системы бойцы уничтожают украинских боевиков и технику, выжигая их дотла и уничтожая все, что находится внутри укрепрайонов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «„Солнцепек“ сжигает дотла украинские укрепленные районы противника. <…> Экипажи тяжелых огнеметных систем продолжают оказывать поддержку мотострелковым и танковым подразделениям „Восточной“ группировки войск», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что оружие способно наносить поражение площадью 200 на 200 метров. ВС РФ периодические используют огневую систему «Солнцепек» в зоне СВО. Ранее при помощи нее были поражены украинские позиции под Соледаром. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные при помощи огнеметной системы «Солнцепек» оказывают поддержку мотострелковым и танковым подразделениям группировки сил «Восток». При помощи системы бойцы уничтожают украинских боевиков и технику, выжигая их дотла и уничтожая все, что находится внутри укрепрайонов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «„Солнцепек“ сжигает дотла украинские укрепленные районы противника. <…> Экипажи тяжелых огнеметных систем продолжают оказывать поддержку мотострелковым и танковым подразделениям „Восточной“ группировки войск», — передает военное ведомство в своем telegram-канале. Отмечается, что оружие способно наносить поражение площадью 200 на 200 метров. ВС РФ периодические используют огневую систему «Солнцепек» в зоне СВО. Ранее при помощи нее были поражены украинские позиции под Соледаром.