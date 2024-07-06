SHAMAN, Газманов, Лепс и другие звезды зажигают на закрытии выставки «Россия». Фоторепортаж

SHAMAN и Газманов спели на закрытии выставки «Россия»

06 июля 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Выставка «Россия 2023» открылась 4 ноября, ее итоги будут подведены 6 июля после торжественного концерта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Сегодня, 6 июля, в 18:30 по московскому времени состоялся торжественный концерт «Россия нигде не заканчивается» к завершению выставки «Россия». На территории ВДНХ организовано сразу несколько площадок для выступления артистов: Главная уличная сцена, пространство перед Павильоном «Первые в России — Стране Возможностей» и у фонтана «Дружба народов». Перед россиянами выступили певцы: SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Григорий Лепс. Как завершилась выставка «Россия» — в материале URA.RU. «Концерт пройдет на четырех площадках и обещает стать настоящим праздником для гостей», — поделилась гендиректор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова. Она отмечает, что организаторы специально выбрали субботу для официального закрытия, чтобы максимальное количество людей смогло посетить мероприятие. Ведущими мероприятия стали телеведущие Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и актер Тимур Соловьев. На сценах перед зрителями выступили известные артисты: SHAMAN, Олег Газманов, Григорий Лепс, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, репер ST (Александр Степанов), Пелагея, Аскар Абдразаков и Алексей Воробьев. Международная выставка «Россия», открывшаяся в ноябре прошлого года, вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. Об это сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, ее посетили 18 миллионов человек. Выставка-форум «Россия 2023» открылась 4 ноября. На протяжении всего времени на площадке проходили разные мероприятия. На сайте выставки отмечают, что «Россия» будет открыта по 8 июля включительно. По плану, «Россия 2023» должна была закрыться в апреле, но была продлена по предложению президента РФ Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сегодня, 6 июля, в 18:30 по московскому времени состоялся торжественный концерт «Россия нигде не заканчивается» к завершению выставки «Россия». На территории ВДНХ организовано сразу несколько площадок для выступления артистов: Главная уличная сцена, пространство перед Павильоном «Первые в России — Стране Возможностей» и у фонтана «Дружба народов». Перед россиянами выступили певцы: SHAMAN (Ярослав Дронов), Олег Газманов, Григорий Лепс. Как завершилась выставка «Россия» — в материале URA.RU. «Концерт пройдет на четырех площадках и обещает стать настоящим праздником для гостей», — поделилась гендиректор выставки-форума «Россия» Наталья Виртуозова. Она отмечает, что организаторы специально выбрали субботу для официального закрытия, чтобы максимальное количество людей смогло посетить мероприятие. Ведущими мероприятия стали телеведущие Яна Чурикова, Валдис Пельш, Светлана Зейналова и актер Тимур Соловьев. На сценах перед зрителями выступили известные артисты: SHAMAN, Олег Газманов, Григорий Лепс, Наталья Подольская, Дмитрий Колдун, репер ST (Александр Степанов), Пелагея, Аскар Абдразаков и Алексей Воробьев. Международная выставка «Россия», открывшаяся в ноябре прошлого года, вошла в десятку самых посещаемых мест на планете. Об это сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. По его словам, ее посетили 18 миллионов человек. Выставка-форум «Россия 2023» открылась 4 ноября. На протяжении всего времени на площадке проходили разные мероприятия. На сайте выставки отмечают, что «Россия» будет открыта по 8 июля включительно. По плану, «Россия 2023» должна была закрыться в апреле, но была продлена по предложению президента РФ Владимира Путина.