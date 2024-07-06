06 июля 2024

Диетолог рассказала, как правильно есть и пить в жару

Врач Савицкая: пиво и вино стоит пить более сдержанно в жару
© Служба новостей «URA.RU»
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Эксперт советует снизить количество употребляемого пива и других алкогольных напитков
Эксперт советует снизить количество употребляемого пива и других алкогольных напитков Фото:

В жаркую погоду следует ограничить употребление пива, вина и более крепких алкогольных напитков, а также уменьшить количество кофе. Такой совет дала врач-диетолог Людмила Савицкая.

«Вино, пиво и даже что-то покрепче пить более сдержанно и дозированно, чем в обычные дни. Я даже спортивные тоники своим клиентам иногда советую в жару. Кофе лучше просто пить поменьше, разбавляя обычным или растительным молоком», — поделилась эксперт с МК.RU. Любимую всем окрошку в жару диетолог рекомендует готовить с редисом и заправлять кефиром.

Эксперт заключила, что в знойную погоду пить лучше всего кисломолочные продукты, которые поддерживают флору желудка. К ним относятся кефир, ряженка, тан, айран. Также Савицкая советует пить теплый черный чай и соки из трав.

В жару тем, кто желает скинуть лишний вес, диетологи советуют снизить калорийность рациона. Это необходимо, так как метаболизм в такой период сильно снижается. Летом стоит употреблять рыбные бульоны, которые богаты омега-3, салаты из сезонных овощей и продукты с нерезестентным крахмалом, к которым относятся холодные картофель и рис, а также зеленые бананы.

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В жаркую погоду следует ограничить употребление пива, вина и более крепких алкогольных напитков, а также уменьшить количество кофе. Такой совет дала врач-диетолог Людмила Савицкая. «Вино, пиво и даже что-то покрепче пить более сдержанно и дозированно, чем в обычные дни. Я даже спортивные тоники своим клиентам иногда советую в жару. Кофе лучше просто пить поменьше, разбавляя обычным или растительным молоком», — поделилась эксперт с МК.RU. Любимую всем окрошку в жару диетолог рекомендует готовить с редисом и заправлять кефиром. Эксперт заключила, что в знойную погоду пить лучше всего кисломолочные продукты, которые поддерживают флору желудка. К ним относятся кефир, ряженка, тан, айран. Также Савицкая советует пить теплый черный чай и соки из трав. В жару тем, кто желает скинуть лишний вес, диетологи советуют снизить калорийность рациона. Это необходимо, так как метаболизм в такой период сильно снижается. Летом стоит употреблять рыбные бульоны, которые богаты омега-3, салаты из сезонных овощей и продукты с нерезестентным крахмалом, к которым относятся холодные картофель и рис, а также зеленые бананы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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