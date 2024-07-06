Диетолог рассказала, как правильно есть и пить в жару

В жаркую погоду следует ограничить употребление пива, вина и более крепких алкогольных напитков, а также уменьшить количество кофе. Такой совет дала врач-диетолог Людмила Савицкая.
«Вино, пиво и даже что-то покрепче пить более сдержанно и дозированно, чем в обычные дни. Я даже спортивные тоники своим клиентам иногда советую в жару. Кофе лучше просто пить поменьше, разбавляя обычным или растительным молоком», — поделилась эксперт с МК.RU. Любимую всем окрошку в жару диетолог рекомендует готовить с редисом и заправлять кефиром.
Эксперт заключила, что в знойную погоду пить лучше всего кисломолочные продукты, которые поддерживают флору желудка. К ним относятся кефир, ряженка, тан, айран. Также Савицкая советует пить теплый черный чай и соки из трав.
В жару тем, кто желает скинуть лишний вес, диетологи советуют снизить калорийность рациона. Это необходимо, так как метаболизм в такой период сильно снижается. Летом стоит употреблять рыбные бульоны, которые богаты омега-3, салаты из сезонных овощей и продукты с нерезестентным крахмалом, к которым относятся холодные картофель и рис, а также зеленые бананы.
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