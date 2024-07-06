06 июля 2024

Врач рассказала, как избежать отравления в отпуске

Врач Сережина: чтобы не отравиться, обращайте внимание на чистоту в ресторанах
© Служба новостей «URA.RU»
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Для избежания отравления следует следить за персоналом в ресторанах
Для избежания отравления следует следить за персоналом в ресторанах Фото:

Чтобы не отравиться во время отдыха, следует обращать внимание на чистоту в кафе и ресторанах и их персонал. Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт медицинской компании «ЛабКвест + Q Клиника» Вера Сережина.

«Абсолютно неприемлема ситуация, в которой сотрудник принимает наличные деньги и сразу после этого начинает готовить еду — купюры являются рассадником микробов. Важно, чтобы повар работал в перчатках, был одет по форме и его волосы были убраны», — рассказала Сережина «Известиям».

По словам врача, хорошим индикатором может считаться туалет: если санузел чистый, значит стандарты гигиены соблюдены. «Также необходимо следить за чистотой столовых приборов и посуды. Они должны проходить тепловую сухожаровую обработку. Если приборы влажные, это может быть признаком наличия микробов», — подчеркнула Сережина.

Сообщалось, что союз потребителей РФ предложил обязать предприятия общепита и производителей продуктов проходить санитарные проверки каждые три года. По их итогам результаты должны быть размещены на виду в кафе и ресторанах. Меры касаются хранения продуктов, соблюдения температурных режимов при их приготовлении, состояния воды и наличия санитарных книжек у работников.

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Чтобы не отравиться во время отдыха, следует обращать внимание на чистоту в кафе и ресторанах и их персонал. Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт медицинской компании «ЛабКвест + Q Клиника» Вера Сережина. «Абсолютно неприемлема ситуация, в которой сотрудник принимает наличные деньги и сразу после этого начинает готовить еду — купюры являются рассадником микробов. Важно, чтобы повар работал в перчатках, был одет по форме и его волосы были убраны», — рассказала Сережина «Известиям». По словам врача, хорошим индикатором может считаться туалет: если санузел чистый, значит стандарты гигиены соблюдены. «Также необходимо следить за чистотой столовых приборов и посуды. Они должны проходить тепловую сухожаровую обработку. Если приборы влажные, это может быть признаком наличия микробов», — подчеркнула Сережина. Сообщалось, что союз потребителей РФ предложил обязать предприятия общепита и производителей продуктов проходить санитарные проверки каждые три года. По их итогам результаты должны быть размещены на виду в кафе и ресторанах. Меры касаются хранения продуктов, соблюдения температурных режимов при их приготовлении, состояния воды и наличия санитарных книжек у работников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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