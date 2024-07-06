Врач рассказала, как избежать отравления в отпуске

Чтобы не отравиться во время отдыха, следует обращать внимание на чистоту в кафе и ресторанах и их персонал. Об этом заявила врач-инфекционист, эксперт медицинской компании «ЛабКвест + Q Клиника» Вера Сережина.
«Абсолютно неприемлема ситуация, в которой сотрудник принимает наличные деньги и сразу после этого начинает готовить еду — купюры являются рассадником микробов. Важно, чтобы повар работал в перчатках, был одет по форме и его волосы были убраны», — рассказала Сережина «Известиям».
По словам врача, хорошим индикатором может считаться туалет: если санузел чистый, значит стандарты гигиены соблюдены. «Также необходимо следить за чистотой столовых приборов и посуды. Они должны проходить тепловую сухожаровую обработку. Если приборы влажные, это может быть признаком наличия микробов», — подчеркнула Сережина.
Сообщалось, что союз потребителей РФ предложил обязать предприятия общепита и производителей продуктов проходить санитарные проверки каждые три года. По их итогам результаты должны быть размещены на виду в кафе и ресторанах. Меры касаются хранения продуктов, соблюдения температурных режимов при их приготовлении, состояния воды и наличия санитарных книжек у работников.
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