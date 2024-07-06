06 июля 2024

Определились все полуфиналисты Евро-2024

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Чемпионат России по футболу. Сезон 2016/2017. ФК Урал - ФК Уфа. Екатеринбург, футбол, мячи
Полуфиналы состоятся 9 и 10 июля Фото:

В полуфинал матчей чемпионата Европы по футболу вошли четыре команды: Нидерланды, Англия, Испания и Франция. Об этом сообщили журналисты.

«Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по футболу. Последним участником этой стадии стала сборная Нидерландов, обыгравшая сборную Турции», — передает ТАСС. В полуфинале нидерландцы сыграют с командой Англии. Игра состоится 10 июля в Дортмунде. Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в Мюнхене.

Ранее сообщалось, что Англия вышла в полуфинал после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Игра завершилась со счетом 1:1. Нидерланды обошли Турцию со счетом 2:1.

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В полуфинал матчей чемпионата Европы по футболу вошли четыре команды: Нидерланды, Англия, Испания и Франция. Об этом сообщили журналисты. «Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по футболу. Последним участником этой стадии стала сборная Нидерландов, обыгравшая сборную Турции», — передает ТАСС. В полуфинале нидерландцы сыграют с командой Англии. Игра состоится 10 июля в Дортмунде. Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в Мюнхене. Ранее сообщалось, что Англия вышла в полуфинал после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Игра завершилась со счетом 1:1. Нидерланды обошли Турцию со счетом 2:1.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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