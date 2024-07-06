Определились все полуфиналисты Евро-2024

07 июля 2024 в 02:29 Размер текста - 17 +

Полуфиналы состоятся 9 и 10 июля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В полуфинал матчей чемпионата Европы по футболу вошли четыре команды: Нидерланды, Англия, Испания и Франция. Об этом сообщили журналисты. «Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по футболу. Последним участником этой стадии стала сборная Нидерландов, обыгравшая сборную Турции», — передает ТАСС. В полуфинале нидерландцы сыграют с командой Англии. Игра состоится 10 июля в Дортмунде. Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в Мюнхене. Ранее сообщалось, что Англия вышла в полуфинал после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Игра завершилась со счетом 1:1. Нидерланды обошли Турцию со счетом 2:1. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В полуфинал матчей чемпионата Европы по футболу вошли четыре команды: Нидерланды, Англия, Испания и Франция. Об этом сообщили журналисты. «Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по футболу. Последним участником этой стадии стала сборная Нидерландов, обыгравшая сборную Турции», — передает ТАСС. В полуфинале нидерландцы сыграют с командой Англии. Игра состоится 10 июля в Дортмунде. Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в Мюнхене. Ранее сообщалось, что Англия вышла в полуфинал после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Игра завершилась со счетом 1:1. Нидерланды обошли Турцию со счетом 2:1.