Определились все полуфиналисты Евро-2024

В полуфинал матчей чемпионата Европы по футболу вошли четыре команды: Нидерланды, Англия, Испания и Франция. Об этом сообщили журналисты.
«Определились все участники полуфинальных матчей чемпионата Европы по футболу. Последним участником этой стадии стала сборная Нидерландов, обыгравшая сборную Турции», — передает ТАСС. В полуфинале нидерландцы сыграют с командой Англии. Игра состоится 10 июля в Дортмунде. Сборные Испании и Франции встретятся 9 июля в Мюнхене.
Ранее сообщалось, что Англия вышла в полуфинал после победы над командой Швейцарии в серии пенальти. Игра завершилась со счетом 1:1. Нидерланды обошли Турцию со счетом 2:1.
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