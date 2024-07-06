Politico: страны НАТО сомневаются в победе Байдена над Трампом

07 июля 2024 в 00:58 Размер текста - 17 +

Страны НАТО не верят в победу Байдена Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году Союзники США в НАТО выражают сомнения в перспективах переизбрания действующего президента Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщают американские журналисты. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», — высказал опасения один из чиновников, связанных с альянсом. Об этом пишет газета Politico. По словам другого чиновника, на выступление Бадена во время дебатов было больно смотреть. «Мы все хотим, чтобы Байден остался на второй срок, чтобы снова не иметь дел с Трампом, но это не очень обнадеживает», — передает слова чиновника, газета. Выборы президента США пройдут в сентябре. Ранее состоялись предвыборные дебаты основных кандидатов на этот пост Байдена и Трампа. После их выступлений многие сторонники Байдена заявили о разочаровании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Союзники США в НАТО выражают сомнения в перспективах переизбрания действующего президента Джо Байдена на второй срок. Об этом сообщают американские журналисты. «Не нужно быть гением, чтобы понять, что президент стар. Мы не уверены, что, даже если он победит, он проживет еще четыре года», — высказал опасения один из чиновников, связанных с альянсом. Об этом пишет газета Politico. По словам другого чиновника, на выступление Бадена во время дебатов было больно смотреть. «Мы все хотим, чтобы Байден остался на второй срок, чтобы снова не иметь дел с Трампом, но это не очень обнадеживает», — передает слова чиновника, газета. Выборы президента США пройдут в сентябре. Ранее состоялись предвыборные дебаты основных кандидатов на этот пост Байдена и Трампа. После их выступлений многие сторонники Байдена заявили о разочаровании.