Один из сыновей священника, осужденных за госизмену, рискует получить новый приговор

Один из осужденных за госизмену сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова — Иоанн может быть обвинен по еще одному уголовному делу. Последняя речь осужденного на суде может стать основанием для возбуждения дела о дискредитации российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
«Речь Иоанна в последнем слове может послужить поводом для возбуждения уголовного дела по факту <…> публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов страны», — рассказал собеседник агентства. Ранее отмечалось, что осужденные в целом отказались давать показания.
Сыновья липецкого священника Алексей, Иоанн и Тимофей Ащеуловы обвиняются в покушении на госизмену, Их задержали пограничники при попытке незаконно покинуть РФ. Осужденные хотели вступить в одно из военных украинских подразделений.
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