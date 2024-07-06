Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что обнаружены тела начальника смены и сварщика.
«Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», — заявили в СК. Информацию передают РИА Новости. По данным источника агентства, среди погибших — 51-летний начальник смены, и 61-летней сварщик.
Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел 6 июля. В итоге погибли двое, несколько человек получили ранения. СК возбудил дело.
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