06 июля 2024

Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Москвы. Москва, следственный комитет, ск, спецтранспорт
СК установил личности погибших Фото:

Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что обнаружены тела начальника смены и сварщика.

«Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», — заявили в СК. Информацию передают РИА Новости. По данным источника агентства, среди погибших — 51-летний начальник смены, и 61-летней сварщик.

Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел 6 июля. В итоге погибли двое, несколько человек получили ранения. СК возбудил дело.

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Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что обнаружены тела начальника смены и сварщика. «Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», — заявили в СК. Информацию передают РИА Новости. По данным источника агентства, среди погибших — 51-летний начальник смены, и 61-летней сварщик. Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел 6 июля. В итоге погибли двое, несколько человек получили ранения. СК возбудил дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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