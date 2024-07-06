Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде

07 июля 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

СК установил личности погибших Фото: Георгий Бергал © URA.RU Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что обнаружены тела начальника смены и сварщика. «Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», — заявили в СК. Информацию передают РИА Новости. По данным источника агентства, среди погибших — 51-летний начальник смены, и 61-летней сварщик. Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел 6 июля. В итоге погибли двое, несколько человек получили ранения. СК возбудил дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Установлены личности погибших во время взрыва на насосной станции в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СК. Известно, что обнаружены тела начальника смены и сварщика. «Установлены личности обоих погибших, тела которых в настоящее время обнаружены и уже осмотрены следователями», — заявили в СК. Информацию передают РИА Новости. По данным источника агентства, среди погибших — 51-летний начальник смены, и 61-летней сварщик. Взрыв на насосной станции в Волгограде произошел 6 июля. В итоге погибли двое, несколько человек получили ранения. СК возбудил дело.