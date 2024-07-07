Происшествия Появилось видео пожара под Воронежем, где склад взорвался после атаки БПЛА 07 июля 2024 в 11:11 Размер текста - 17 + Беспилотники ВСУ атаковали Подгоренский район Воронежской области, что привело к пожару на складе Фото: Министерство обороны Великобритании Украиские беспилотники атаковали Воронежскую область, что привело к детонации склада в Подгоренском районе. Местные telegram-канале прикладывают видео с инцидента. До этого об атаке писал глава региона Александр Гусев. «В Подгоренском районе. <…> Взрывы очень мощные. <…> Сейчас взрывы стихли», — передают областные каналы, прикалывая соответствующее видео. На кадрах видно сильное задымление, на фоне слышны звуки взрывов. Ранее о детонации на сладе сообщал глава региона Гусев. По его словам, предварительно никто не пострадал в результате вражеской атаки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Украиские беспилотники атаковали Воронежскую область, что привело к детонации склада в Подгоренском районе. Местные telegram-канале прикладывают видео с инцидента. До этого об атаке писал глава региона Александр Гусев. «В Подгоренском районе. <…> Взрывы очень мощные. <…> Сейчас взрывы стихли», — передают областные каналы, прикалывая соответствующее видео. На кадрах видно сильное задымление, на фоне слышны звуки взрывов. Ранее о детонации на сладе сообщал глава региона Гусев. По его словам, предварительно никто не пострадал в результате вражеской атаки. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям