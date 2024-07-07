Появилось видео пожара под Воронежем, где склад взорвался после атаки БПЛА

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Беспилотники ВСУ атаковали Подгоренский район Воронежской области, что привело к пожару на складе Фото:

Украиские беспилотники атаковали Воронежскую область, что привело к детонации склада в Подгоренском районе. Местные telegram-канале прикладывают видео с инцидента. До этого об атаке писал глава региона Александр Гусев.

«В Подгоренском районе. <…> Взрывы очень мощные. <…> Сейчас взрывы стихли», — передают областные каналы, прикалывая соответствующее видео. На кадрах видно сильное задымление, на фоне слышны звуки взрывов.

Ранее о детонации на сладе сообщал глава региона Гусев. По его словам, предварительно никто не пострадал в результате вражеской атаки.

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Украиские беспилотники атаковали Воронежскую область, что привело к детонации склада в Подгоренском районе. Местные telegram-канале прикладывают видео с инцидента. До этого об атаке писал глава региона Александр Гусев. «В Подгоренском районе. <…> Взрывы очень мощные. <…> Сейчас взрывы стихли», — передают областные каналы, прикалывая соответствующее видео. На кадрах видно сильное задымление, на фоне слышны звуки взрывов. Ранее о детонации на сладе сообщал глава региона Гусев. По его словам, предварительно никто не пострадал в результате вражеской атаки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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