Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. Для этого они использовали ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщает Минобороны РФ.
«ВС РФ точными ударами „Искандера“ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в районе Южного (Одесская область)», — сообщает военное ведомство. Сообщение передает RT. Помимо этого была поражена шведская радиолокационная станция Giraffe.
ВС РФ активно используют «Искандер» в зоне СВО. Недавно при помощи данного оружия был поражен украинский военный аэродром. Также был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу на Украине. На днях при помощи ракетного комплекса были
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