ВС РФ уничтожили две установки Patriot ударом «Искандера». Видео

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ракета, искандер, сбойка,  stock
ВС РФ вновь задействовали «Искандер» против техники ВСУ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. Для этого они использовали ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«ВС РФ точными ударами „Искандера“ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в районе Южного (Одесская область)», — сообщает военное ведомство. Сообщение передает RT. Помимо этого была поражена шведская радиолокационная станция Giraffe.

ВС РФ активно используют «Искандер» в зоне СВО. Недавно при помощи данного оружия был поражен украинский военный аэродром. Также был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу на Украине. На днях при помощи ракетного комплекса были ликвидированы 11 украинских офицеров, сообщает Pravda.ru.

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Российские военные уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в Одесской области. Для этого они использовали ракетный комплекс «Искандер». Об этом сообщает Минобороны РФ. «ВС РФ точными ударами „Искандера“ уничтожили две пусковые установки ЗРК Patriot в районе Южного (Одесская область)», — сообщает военное ведомство. Сообщение передает RT. Помимо этого была поражена шведская радиолокационная станция Giraffe. ВС РФ активно используют «Искандер» в зоне СВО. Недавно при помощи данного оружия был поражен украинский военный аэродром. Также был нанесен удар по нефтеперерабатывающему заводу на Украине. На днях при помощи ракетного комплекса были ликвидированы 11 украинских офицеров, сообщает Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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