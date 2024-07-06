Диетолог Суслова назвала диету для предотвращения развития рака

Снизить риск развития рака, а также диабета и болезней сердца поможет диета «Радуга», основанная на принципе разнообразного питания и употребления в течение недели продуктов всех цветов от красного до фиолетового. Об этом заявила диетолог Александра Суслова.
«Диета „Радуга“ основана на принципе разнообразия в питании. Суть в том, что в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового. Каждый цвет содержит различные полезные вещества, которые необходимы нашему организму для снижения риска диабета, рака и болезней сердца», — поделилась эксперт с изданием «Карл Маркс».
Диетолог также отметила, что красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин, который защищает организм от солнечного излучения, улучшает здоровье сердца и снижает риск некоторых видов рака. Оранжевые и желтые овощи и фрукты богаты бета-каротином, который улучшает здоровье глаз, кожи, слизистой и укрепляет иммунитет. Темно-зеленые салаты и капуста содержат лютеин и зеаксантин, которые борются с воспалениями и защищают организм от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки. Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск диабета, рака, воспаления и болезней сердца.
К снижению риска развития рака и болезней сердца приводит и употребление черешни. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, ягода содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию.
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