06 июля 2024

Диетолог Суслова назвала диету для предотвращения развития рака

Врач Суслова: риск рака снижает диета «Радуга»
© Служба новостей «URA.RU»
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Диетолог рекомендует употреблять продукты всех цветов радуги
Диетолог рекомендует употреблять продукты всех цветов радуги Фото:

Снизить риск развития рака, а также диабета и болезней сердца поможет диета «Радуга», основанная на принципе разнообразного питания и употребления в течение недели продуктов всех цветов от красного до фиолетового. Об этом заявила диетолог Александра Суслова.

«Диета „Радуга“ основана на принципе разнообразия в питании. Суть в том, что в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового. Каждый цвет содержит различные полезные вещества, которые необходимы нашему организму для снижения риска диабета, рака и болезней сердца», — поделилась эксперт с изданием «Карл Маркс».

Диетолог также отметила, что красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин, который защищает организм от солнечного излучения, улучшает здоровье сердца и снижает риск некоторых видов рака. Оранжевые и желтые овощи и фрукты богаты бета-каротином, который улучшает здоровье глаз, кожи, слизистой и укрепляет иммунитет. Темно-зеленые салаты и капуста содержат лютеин и зеаксантин, которые борются с воспалениями и защищают организм от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки. Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск диабета, рака, воспаления и болезней сердца.

К снижению риска развития рака и болезней сердца приводит и употребление черешни. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, ягода содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию.

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Снизить риск развития рака, а также диабета и болезней сердца поможет диета «Радуга», основанная на принципе разнообразного питания и употребления в течение недели продуктов всех цветов от красного до фиолетового. Об этом заявила диетолог Александра Суслова. «Диета „Радуга“ основана на принципе разнообразия в питании. Суть в том, что в течение недели нужно употреблять плоды всех цветов радуги, от красного до фиолетового. Каждый цвет содержит различные полезные вещества, которые необходимы нашему организму для снижения риска диабета, рака и болезней сердца», — поделилась эксперт с изданием «Карл Маркс». Диетолог также отметила, что красные и розовые растения содержат антиоксидант ликопин, который защищает организм от солнечного излучения, улучшает здоровье сердца и снижает риск некоторых видов рака. Оранжевые и желтые овощи и фрукты богаты бета-каротином, который улучшает здоровье глаз, кожи, слизистой и укрепляет иммунитет. Темно-зеленые салаты и капуста содержат лютеин и зеаксантин, которые борются с воспалениями и защищают организм от рака печени, кожи, желудка и толстой кишки. Синие и фиолетовые растения богаты фенолами, которые снижают риск диабета, рака, воспаления и болезней сердца. К снижению риска развития рака и болезней сердца приводит и употребление черешни. По мнению врача и телеведущего Александра Мясникова, ягода содержит большое количество антиоксидантов, которые предотвращают болезни сердца и онкологию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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