В Луганске с почестями похоронили останки 20 солдат, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Имена погибших выяснить не удалось, поэтому они продолжают оставаться неизвестными. О том, как прошла церемония захоронения — в фоторепортаже URA.RU.
Солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». В церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.
«Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — рассказала омбудсмен в ходе захоронения.
Она подчеркнула, что в настоящий момент проводиться ДНК-экспертиза, чтобы определить личности погибших. Представитель СКР по региону Елена Марковская также выразила надежду, что вскоре на мемориалах участников СВО появятся имена.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.