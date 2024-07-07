«Покойтесь с миром»: в ЛНР захоронили 20 неизвестных солдат, погибших в зоне СВО. Фоторепортаж

Появились кадры с церемонии захоронения 20 неизвестных бойцов под Луганском

07 июля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Неизвестных солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» Фото: Александр Река/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске с почестями похоронили останки 20 солдат, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Имена погибших выяснить не удалось, поэтому они продолжают оставаться неизвестными. О том, как прошла церемония захоронения — в фоторепортаже URA.RU. Солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». В церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. «Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — рассказала омбудсмен в ходе захоронения. Она подчеркнула, что в настоящий момент проводиться ДНК-экспертиза, чтобы определить личности погибших. Представитель СКР по региону Елена Марковская также выразила надежду, что вскоре на мемориалах участников СВО появятся имена. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганске с почестями похоронили останки 20 солдат, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Имена погибших выяснить не удалось, поэтому они продолжают оставаться неизвестными. О том, как прошла церемония захоронения — в фоторепортаже URA.RU. Солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». В церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. «Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — рассказала омбудсмен в ходе захоронения. Она подчеркнула, что в настоящий момент проводиться ДНК-экспертиза, чтобы определить личности погибших. Представитель СКР по региону Елена Марковская также выразила надежду, что вскоре на мемориалах участников СВО появятся имена.