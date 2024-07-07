«Покойтесь с миром»: в ЛНР захоронили 20 неизвестных солдат, погибших в зоне СВО. Фоторепортаж

Появились кадры с церемонии захоронения 20 неизвестных бойцов под Луганском
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Неизвестных солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Луганске с почестями похоронили останки 20 солдат, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Имена погибших выяснить не удалось, поэтому они продолжают оставаться неизвестными. О том, как прошла церемония захоронения — в фоторепортаже URA.RU.

Солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». В церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока.

«Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — рассказала омбудсмен в ходе захоронения.

Она подчеркнула, что в настоящий момент проводиться ДНК-экспертиза, чтобы определить личности погибших. Представитель СКР по региону Елена Марковская также выразила надежду, что вскоре на мемориалах участников СВО появятся имена.

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В Луганске с почестями похоронили останки 20 солдат, погибших при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Имена погибших выяснить не удалось, поэтому они продолжают оставаться неизвестными. О том, как прошла церемония захоронения — в фоторепортаже URA.RU. Солдат захоронили на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса». В церемонии приняла участие уполномоченный по правам человека в ЛНР Анна Сорока. «Сегодня мы предаем земле павших защитников Отечества, которые отдали свою жизнь за нашу землю, за Донбасс в неравных боях. Первых таких неравных боях в 2022 году, в 2023 году. Их имена пока неизвестны», — рассказала омбудсмен в ходе захоронения. Она подчеркнула, что в настоящий момент проводиться ДНК-экспертиза, чтобы определить личности погибших. Представитель СКР по региону Елена Марковская также выразила надежду, что вскоре на мемориалах участников СВО появятся имена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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