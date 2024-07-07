В США действия ВСУ сравнили с поведением нацистов во времена Гитлера

Подполковник Расмуссен: действия ВСУ напоминают поступки нацистов во времена ВОВ
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Эрл Расмуссен заявил, что действия ВСУ можно сравнить с поступками нацистов периода ВОВ
Эрл Расмуссен заявил, что действия ВСУ можно сравнить с поступками нацистов периода ВОВ Фото:
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Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что действия Вооруженных сил Украины похожи на поступки нацистов во время Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал, комментируя данные о расстреле ВСУ раненного военнопленного армии России.

«Многое из того, что делают ВСУ, напоминает действия нацистов во время ВОВ. Ведь, как мы знаем, в рядах ВСУ существовали последователи Степана Бандеры, и немцы были потрясены их безжалостностью. И сейчас мы наблюдаем аналогичные действия с жестокими казнями и чистками даже тех людей, кто как-то симпатизирует России», — заявил Эрл Расмуссен в интервью газете «Известия».

Он отметил, что на Украине «чистки» проходят не только относительно военных, выступающих против нынешней власти, но и против мирных жителей. По его словам, после окончания конфликта руководство ВСУ, вероятно, будет привлечено к ответственности за военные преступления.

Газета The New York Times сообщила, что ВСУ застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Следственный комитет России начал расследование трагедии. В случае подтверждения данной информации Москва потребует от международных организаций привлечь Украину к ответственности. Эксперты подчеркивают, что подобное — не единичный случай.

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Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что действия Вооруженных сил Украины похожи на поступки нацистов во время Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал, комментируя данные о расстреле ВСУ раненного военнопленного армии России. «Многое из того, что делают ВСУ, напоминает действия нацистов во время ВОВ. Ведь, как мы знаем, в рядах ВСУ существовали последователи Степана Бандеры, и немцы были потрясены их безжалостностью. И сейчас мы наблюдаем аналогичные действия с жестокими казнями и чистками даже тех людей, кто как-то симпатизирует России», — заявил Эрл Расмуссен в интервью газете «Известия». Он отметил, что на Украине «чистки» проходят не только относительно военных, выступающих против нынешней власти, но и против мирных жителей. По его словам, после окончания конфликта руководство ВСУ, вероятно, будет привлечено к ответственности за военные преступления. Газета The New York Times сообщила, что ВСУ застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Следственный комитет России начал расследование трагедии. В случае подтверждения данной информации Москва потребует от международных организаций привлечь Украину к ответственности. Эксперты подчеркивают, что подобное — не единичный случай.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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