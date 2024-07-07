Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен заявил, что действия Вооруженных сил Украины похожи на поступки нацистов во время Великой Отечественной войны. Такое заявление он сделал, комментируя данные о расстреле ВСУ раненного военнопленного армии России.
«Многое из того, что делают ВСУ, напоминает действия нацистов во время ВОВ. Ведь, как мы знаем, в рядах ВСУ существовали последователи Степана Бандеры, и немцы были потрясены их безжалостностью. И сейчас мы наблюдаем аналогичные действия с жестокими казнями и чистками даже тех людей, кто как-то симпатизирует России», — заявил Эрл Расмуссен в интервью газете «Известия».
Он отметил, что на Украине «чистки» проходят не только относительно военных, выступающих против нынешней власти, но и против мирных жителей. По его словам, после окончания конфликта руководство ВСУ, вероятно, будет привлечено к ответственности за военные преступления.
Газета The New York Times сообщила, что ВСУ застрелили раненого российского пленного, просившего у них медицинской помощи. Следственный комитет России начал расследование трагедии. В случае подтверждения данной информации Москва потребует от международных организаций привлечь Украину к ответственности. Эксперты подчеркивают, что подобное — не единичный случай.
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