06 июля 2024

Старовойт: у Крымского моста усилили досмотр автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Официальный сайт «Крымский мост». Екатеринбург, керченский мост, крымский мост, керченский пролив
На Крымском мосту усилили меры безопасности в летний период Фото:

На подъездах к Крымскому мосту, проходящему через Керченский пролив, в летний период усилили работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

«Ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов усилена. Это необходимо в целях обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым», — подчеркнул Старовойт в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. ВС РФ 29 мая отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост.

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На подъездах к Крымскому мосту, проходящему через Керченский пролив, в летний период усилили работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов усилена. Это необходимо в целях обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым», — подчеркнул Старовойт в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. ВС РФ 29 мая отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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