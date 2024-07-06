Старовойт: у Крымского моста усилили досмотр автомобилей

07 июля 2024 в 00:28 Размер текста - 17 +

На Крымском мосту усилили меры безопасности в летний период Фото: Официальный сайт «Крымский мост» На подъездах к Крымскому мосту, проходящему через Керченский пролив, в летний период усилили работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов усилена. Это необходимо в целях обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым», — подчеркнул Старовойт в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. ВС РФ 29 мая отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На подъездах к Крымскому мосту, проходящему через Керченский пролив, в летний период усилили работу инспекционно-досмотровых комплексов. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт. «Ознакомился с работой единого пункта управления транспортной безопасности Крымского моста. Работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов усилена. Это необходимо в целях обеспечения безопасности граждан, путешествующих в Крым», — подчеркнул Старовойт в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что американский разведывательный беспилотник появился в 170 км от Ялты неподалеку от Крымского моста. ВС РФ 29 мая отразили атаку украинских сил ракетами ATACMS на Крымский мост.