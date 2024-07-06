06 июля 2024

«Страна»: в России скончался брат советника Зеленского Михаила Подоляка

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, Михаил Подоляк,  stock
Михаил Подоляк почти не общался с братом Фото:

В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает «Страна».

«Умер брат Михаила Подоляка Владимир в России», — пишет «Страна». Издание опубликовало фото с могилы, где виден портрет мужчины в военной форме. Уточняется, что 59-летний Владимир Подоляк скончался 19 мая. Издание сообщает, что он был военным пенсионером.

Ранее Михаил Подоляк сообщал о родственниках в России. По его словам. В РФ проживал его брать, с которым он почти не общался.

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В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает «Страна». «Умер брат Михаила Подоляка Владимир в России», — пишет «Страна». Издание опубликовало фото с могилы, где виден портрет мужчины в военной форме. Уточняется, что 59-летний Владимир Подоляк скончался 19 мая. Издание сообщает, что он был военным пенсионером. Ранее Михаил Подоляк сообщал о родственниках в России. По его словам. В РФ проживал его брать, с которым он почти не общался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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