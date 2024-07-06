«Страна»: в России скончался брат советника Зеленского Михаила Подоляка

Михаил Подоляк почти не общался с братом
В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает «Страна».
«Умер брат Михаила Подоляка Владимир в России», — пишет «Страна». Издание опубликовало фото с могилы, где виден портрет мужчины в военной форме. Уточняется, что 59-летний Владимир Подоляк скончался 19 мая. Издание сообщает, что он был военным пенсионером.
Ранее Михаил Подоляк сообщал о родственниках в России. По его словам. В РФ проживал его брать, с которым он почти не общался.
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