«Страна»: в России скончался брат советника Зеленского Михаила Подоляка

07 июля 2024 в 00:33 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк почти не общался с братом Фото: Официальный сайт президента Украины В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает «Страна». «Умер брат Михаила Подоляка Владимир в России», — пишет «Страна». Издание опубликовало фото с могилы, где виден портрет мужчины в военной форме. Уточняется, что 59-летний Владимир Подоляк скончался 19 мая. Издание сообщает, что он был военным пенсионером. Ранее Михаил Подоляк сообщал о родственниках в России. По его словам. В РФ проживал его брать, с которым он почти не общался. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России умер брат советника главы Офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка Владимир. Об этом сообщает «Страна». «Умер брат Михаила Подоляка Владимир в России», — пишет «Страна». Издание опубликовало фото с могилы, где виден портрет мужчины в военной форме. Уточняется, что 59-летний Владимир Подоляк скончался 19 мая. Издание сообщает, что он был военным пенсионером. Ранее Михаил Подоляк сообщал о родственниках в России. По его словам. В РФ проживал его брать, с которым он почти не общался.