Из российских аптек пропало жизненно важное лекарство

РБК: жизненно необходимый препарат «Сенаде» пропал из российских аптек
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«Сенаде» больше нет в российских аптеках, пишут СМИ
«Сенаде» больше нет в российских аптеках, пишут СМИ Фото:

Слабительный препарат «Сенаде», который включен в список жизненно необходимых, пропал из аптек. Новые поставки ожидаются не раньше 15 августа, сообщили в компании-производителе препарата Dr. Reddy's Laboratories.

«Новые поставки препарата „Сенаде“ ожидаются не раньше второй половины августа этого года. В пресс-службе Dr. Reddy`s не сообщили причины отсутствия препарата», — передает РБК.

Отмечается, что в России «Сенаде» продается под марками и «Сенадексин», «Сеннагуд», «СЕННАЛЕС-Русюро», однако сейчас их нет в аптеках. Согласно данным, «Сенаде» с начала года по май не поставлялся на рынок. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что в целом препараты с таким действующим веществом (Сеннозиды А и B) сильно сократились за последние годы.

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Слабительный препарат «Сенаде», который включен в список жизненно необходимых, пропал из аптек. Новые поставки ожидаются не раньше 15 августа, сообщили в компании-производителе препарата Dr. Reddy's Laboratories. «Новые поставки препарата „Сенаде“ ожидаются не раньше второй половины августа этого года. В пресс-службе Dr. Reddy`s не сообщили причины отсутствия препарата», — передает РБК. Отмечается, что в России «Сенаде» продается под марками и «Сенадексин», «Сеннагуд», «СЕННАЛЕС-Русюро», однако сейчас их нет в аптеках. Согласно данным, «Сенаде» с начала года по май не поставлялся на рынок. Директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов отметил, что в целом препараты с таким действующим веществом (Сеннозиды А и B) сильно сократились за последние годы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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