06 июля 2024

WP: команда Байдена не смогла сдержать кризис после провала на дебатах

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Помощники Джо Байдена не смогла предотвратить развитие кризиса Фото:
новость из сюжета
Выборы президента США в 2024 году

После неудачного выступления президента США Джо Байдена на теледебатах, его помощники не смогли предотвратить развитие политического кризиса. Об этом сообщили американские журналисты.

«Публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что 'больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене'», — пишет газета The Washington Post. Ситуация вокруг Байдена обостряется, и внутри Демократической партии начинаются разговоры о возможной необходимости замены кандидата на пост президента. Сообщается, что стратеги рассматривают усиление позиций вице-президента Камалы Харрис. Они считают ее кандидатуру наиболее вероятной заменой Байдену.

Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий американский лидер Байден уже провел первые предвыборные дебаты со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом. После выступлений многие сторонники Байдена стали сомневаться в его компетентности и выступили против его участия в выборах.

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После неудачного выступления президента США Джо Байдена на теледебатах, его помощники не смогли предотвратить развитие политического кризиса. Об этом сообщили американские журналисты. «Публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что 'больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене'», — пишет газета The Washington Post. Ситуация вокруг Байдена обостряется, и внутри Демократической партии начинаются разговоры о возможной необходимости замены кандидата на пост президента. Сообщается, что стратеги рассматривают усиление позиций вице-президента Камалы Харрис. Они считают ее кандидатуру наиболее вероятной заменой Байдену. Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий американский лидер Байден уже провел первые предвыборные дебаты со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом. После выступлений многие сторонники Байдена стали сомневаться в его компетентности и выступили против его участия в выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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