WP: команда Байдена не смогла сдержать кризис после провала на дебатах

07 июля 2024 в 05:38 Размер текста - 17 +

Помощники Джо Байдена не смогла предотвратить развитие кризиса Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Выборы президента США в 2024 году После неудачного выступления президента США Джо Байдена на теледебатах, его помощники не смогли предотвратить развитие политического кризиса. Об этом сообщили американские журналисты. «Публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что 'больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене'», — пишет газета The Washington Post. Ситуация вокруг Байдена обостряется, и внутри Демократической партии начинаются разговоры о возможной необходимости замены кандидата на пост президента. Сообщается, что стратеги рассматривают усиление позиций вице-президента Камалы Харрис. Они считают ее кандидатуру наиболее вероятной заменой Байдену. Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий американский лидер Байден уже провел первые предвыборные дебаты со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом. После выступлений многие сторонники Байдена стали сомневаться в его компетентности и выступили против его участия в выборах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После неудачного выступления президента США Джо Байдена на теледебатах, его помощники не смогли предотвратить развитие политического кризиса. Об этом сообщили американские журналисты. «Публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что 'больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене'», — пишет газета The Washington Post. Ситуация вокруг Байдена обостряется, и внутри Демократической партии начинаются разговоры о возможной необходимости замены кандидата на пост президента. Сообщается, что стратеги рассматривают усиление позиций вице-президента Камалы Харрис. Они считают ее кандидатуру наиболее вероятной заменой Байдену. Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий американский лидер Байден уже провел первые предвыборные дебаты со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом. После выступлений многие сторонники Байдена стали сомневаться в его компетентности и выступили против его участия в выборах.