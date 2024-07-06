WP: команда Байдена не смогла сдержать кризис после провала на дебатах

После неудачного выступления президента США Джо Байдена на теледебатах, его помощники не смогли предотвратить развитие политического кризиса. Об этом сообщили американские журналисты.
«Публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что 'больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене'», — пишет газета The Washington Post. Ситуация вокруг Байдена обостряется, и внутри Демократической партии начинаются разговоры о возможной необходимости замены кандидата на пост президента. Сообщается, что стратеги рассматривают усиление позиций вице-президента Камалы Харрис. Они считают ее кандидатуру наиболее вероятной заменой Байдену.
Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий американский лидер Байден уже провел первые предвыборные дебаты со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом. После выступлений многие сторонники Байдена стали сомневаться в его компетентности и выступили против его участия в выборах.
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После неудачного выступления президента США Джо Байдена на теледебатах, его помощники не смогли предотвратить развитие политического кризиса. Об этом сообщили американские журналисты. «Публичные выступления Байдена продемонстрировали непоследовательность, а его сторонники в частном порядке заявляют, что 'больше не знали того, чего, им казалось, они знали о Байдене'», — пишет газета The Washington Post. Ситуация вокруг Байдена обостряется, и внутри Демократической партии начинаются разговоры о возможной необходимости замены кандидата на пост президента. Сообщается, что стратеги рассматривают усиление позиций вице-президента Камалы Харрис. Они считают ее кандидатуру наиболее вероятной заменой Байдену. Выборы президента в США пройдут 5 ноября. Действующий американский лидер Байден уже провел первые предвыборные дебаты со своим главным оппонентом бывшим президентом США Дональдом Трампом. После выступлений многие сторонники Байдена стали сомневаться в его компетентности и выступили против его участия в выборах.