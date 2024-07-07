Военкор Коц показал кадры охоты на американский Bradley в зоне СВО. Видео

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Вооруженные силы Украины. stock, бмп, сша, всу, Брэдли,  stock, M2 Bradley
Очередная Bradley была уничтожена в зоне СВО, написал Александр Коц Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские разведчики из Самарской области смогли при помощи собственных дронов поджечь американскую боевую пехотную машину Bradley. Бой произошел в районе Евгеновки на покровском направлении. Об этом рассказал военкор Александр Коц.

«Разведчики Самарского объединения подожгли очередную Bradley с десантом [на борту]. Наши разведчики своевременно обнаружили противника и двумя точными попаданиями FPV-дронов подожгли бронетранспортер. <…> Покровское направление, район Евгеновки», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что после того, как вражеский БМП был подожжен, из него выбрались трое солдат ВСУ. Они были уничтожены в стрелковом бою с российскими силами.

На днях также сообщалось об уничтожении Bradley минометными силами ВС РФ. Вражеская машина была уничтожена на авдеевском направлении. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для его военных в зоне российской СВО складывается сложной на различных направлениях, передает 360.ru. В США прокомментировали мощь ВС РФ, передает Pravda.ru.

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Российские разведчики из Самарской области смогли при помощи собственных дронов поджечь американскую боевую пехотную машину Bradley. Бой произошел в районе Евгеновки на покровском направлении. Об этом рассказал военкор Александр Коц. «Разведчики Самарского объединения подожгли очередную Bradley с десантом [на борту]. Наши разведчики своевременно обнаружили противника и двумя точными попаданиями FPV-дронов подожгли бронетранспортер. <…> Покровское направление, район Евгеновки», — написал Александр Коц в своем telegram-канале. Он добавил, что после того, как вражеский БМП был подожжен, из него выбрались трое солдат ВСУ. Они были уничтожены в стрелковом бою с российскими силами. На днях также сообщалось об уничтожении Bradley минометными силами ВС РФ. Вражеская машина была уничтожена на авдеевском направлении. Главком ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация для его военных в зоне российской СВО складывается сложной на различных направлениях, передает 360.ru. В США прокомментировали мощь ВС РФ, передает Pravda.ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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