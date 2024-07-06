06 июля 2024

В Луганске с почестями захоронили 20 бойцов, погибших в СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Возложение цветов, Мемориал на аллее Славы. Челябинск, гвоздики, цветы, мемориал
У всех погибших собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Луганске на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» состоялось захоронение останков двадцати участников спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания собрала представителей различных ведомств ЛНР.

«Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиг будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали», — сказала уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока.

В ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР были обнаружены останки защитников. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности. Елена Марковская, старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР, подчеркнула значимость деятельности СК в увековечивании памяти погибших соотечественников.

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В Луганске на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» состоялось захоронение останков двадцати участников спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания собрала представителей различных ведомств ЛНР. «Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиг будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали», — сказала уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока. В ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР были обнаружены останки защитников. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности. Елена Марковская, старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР, подчеркнула значимость деятельности СК в увековечивании памяти погибших соотечественников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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