В Луганске с почестями захоронили 20 бойцов, погибших в СВО

06 июля 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

У всех погибших собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Луганске на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» состоялось захоронение останков двадцати участников спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания собрала представителей различных ведомств ЛНР. «Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиг будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали», — сказала уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока. В ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР были обнаружены останки защитников. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности. Елена Марковская, старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР, подчеркнула значимость деятельности СК в увековечивании памяти погибших соотечественников. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Луганске на территории Мемориального комплекса «Незаживающая рана Донбасса» состоялось захоронение останков двадцати участников спецоперации, сообщает корреспондент РИА Новости. Церемония прощания собрала представителей различных ведомств ЛНР. «Сегодня мы провожаем в последний путь павших защитников Отечества, чьи имена пока неизвестны. Мы преклоняемся перед их подвигом. Память о том, что они совершили, об их жертве, подвиг будет всегда жить в нашем сердце. Мы сделаем все возможное, чтобы Донбасс и вся Россия процветали», — сказала уполномоченный по правам человека ЛНР Анна Сорока. В ходе работы поискового отдела военной комендатуры ЛНР были обнаружены останки защитников. У всех погибших был собран материал ДНК для дальнейшей работы по установлению личности. Елена Марковская, старший помощник руководителя управления СК России по ЛНР, подчеркнула значимость деятельности СК в увековечивании памяти погибших соотечественников.