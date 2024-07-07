Воронежский губернатор ввел режим ЧС после атаки ВСУ, идет эвакуация

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Беспилотник ВСУ атаковал склад в ночь на 7 июля Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Подгоренском районе Воронежской области введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Режим ЧС связан с пожаром на складе, куда ударили беспилотники ВСУ. Сейчас на территории предприятия проходит эвакуация сотрудников.

«Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», — написал Гусев в своем telegram-канале.

Атака ВСУ на Воронежскую область случилось ночью 7 июля. В результате удара никто не пострадал, но начался пожар на складе, где находятся взрывоопасные вещества. Они продолжают детонировать, идет эвакуация.

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В Подгоренском районе Воронежской области введен режим ЧС. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. Режим ЧС связан с пожаром на складе, куда ударили беспилотники ВСУ. Сейчас на территории предприятия проходит эвакуация сотрудников. «Ввели режим ЧС в границах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается», — написал Гусев в своем telegram-канале. Атака ВСУ на Воронежскую область случилось ночью 7 июля. В результате удара никто не пострадал, но начался пожар на складе, где находятся взрывоопасные вещества. Они продолжают детонировать, идет эвакуация.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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