Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау

07 июля 2024 в 03:00 Размер текста - 17 +

Джон Ландау умер на 64-м году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ушел из жизни продюсер Джон Ландау. Ему было 63 года. Об этом сообщает журнал Variety. «Продюсер Джон Ландау, получивший премии „Оскар“ и „Золотой глобус“ за работу над фильмом „Титаник“, умер на 64-м году жизни», — передает журнал Variety. Уточняется, что причиной смерти стала онкология. Джон Ландау в Нью-Йорке. Получив образование в Школе кинематографических искусств Университета, он стал активно работать в киноиндустрии. Одним из режиссеров, с кем ему удалось тесно сотрудничать, стал Джеймсон Кэмерон. Ландау получил «Оскар» за работу над фильмом «Титаник». был номинирован на «Оскар» за работу над «Аватором». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ушел из жизни продюсер Джон Ландау. Ему было 63 года. Об этом сообщает журнал Variety. «Продюсер Джон Ландау, получивший премии „Оскар“ и „Золотой глобус“ за работу над фильмом „Титаник“, умер на 64-м году жизни», — передает журнал Variety. Уточняется, что причиной смерти стала онкология. Джон Ландау в Нью-Йорке. Получив образование в Школе кинематографических искусств Университета, он стал активно работать в киноиндустрии. Одним из режиссеров, с кем ему удалось тесно сотрудничать, стал Джеймсон Кэмерон. Ландау получил «Оскар» за работу над фильмом «Титаник». был номинирован на «Оскар» за работу над «Аватором».