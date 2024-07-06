06 июля 2024

Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начало 3-го форума Города трудовой доблести. Екатеринбург, возложение цветов, церемония, гвоздика
Джон Ландау умер на 64-м году жизни Фото:

Ушел из жизни продюсер Джон Ландау. Ему было 63 года. Об этом сообщает журнал Variety.

«Продюсер Джон Ландау, получивший премии „Оскар“ и „Золотой глобус“ за работу над фильмом „Титаник“, умер на 64-м году жизни», — передает журнал Variety. Уточняется, что причиной смерти стала онкология.

Джон Ландау в Нью-Йорке. Получив образование в Школе кинематографических искусств Университета, он стал активно работать в киноиндустрии. Одним из режиссеров, с кем ему удалось тесно сотрудничать, стал Джеймсон Кэмерон. Ландау получил «Оскар» за работу над фильмом «Титаник». был номинирован на «Оскар» за работу над «Аватором».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ушел из жизни продюсер Джон Ландау. Ему было 63 года. Об этом сообщает журнал Variety. «Продюсер Джон Ландау, получивший премии „Оскар“ и „Золотой глобус“ за работу над фильмом „Титаник“, умер на 64-м году жизни», — передает журнал Variety. Уточняется, что причиной смерти стала онкология. Джон Ландау в Нью-Йорке. Получив образование в Школе кинематографических искусств Университета, он стал активно работать в киноиндустрии. Одним из режиссеров, с кем ему удалось тесно сотрудничать, стал Джеймсон Кэмерон. Ландау получил «Оскар» за работу над фильмом «Титаник». был номинирован на «Оскар» за работу над «Аватором».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...