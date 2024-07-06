Умер продюсер «Аватара» и «Титаника» Джон Ландау

Ушел из жизни продюсер Джон Ландау. Ему было 63 года. Об этом сообщает журнал Variety.
«Продюсер Джон Ландау, получивший премии „Оскар“ и „Золотой глобус“ за работу над фильмом „Титаник“, умер на 64-м году жизни», —
Джон Ландау в Нью-Йорке. Получив образование в Школе кинематографических искусств Университета, он стал активно работать в киноиндустрии. Одним из режиссеров, с кем ему удалось тесно сотрудничать, стал Джеймсон Кэмерон. Ландау получил «Оскар» за работу над фильмом «Титаник». был номинирован на «Оскар» за работу над «Аватором».
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