Попробовать новенькое: пять заведений Челябинска, открывшихся этой весной

В Челябинске за весну открылось пять ресторанов

15 июля 2024 в 20:40 Размер текста - 17 +

В Челябинске открылись советская рюмочная, ресторан комфортной еды и кофейни Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Челябинске за весну открылось пять заведений, включая бар, рестораны и кофейни. Где поесть норвежских вафель, «комфортную» еду и окунуться в колорит Грузии — рассказывает URA.RU. Balance Шеф ресторана создал круассан, посвященный поцелую возлюбленной Фото: Илья Московец © URA.RU В основе концепции — рецепты, вызывающие чувства ностальгии. Одно из таких — авторский десерт шефа Макса Захарова, посвященный возлюбленной. Медовый круассан он сравнил с эмоциями от поцелуя любимой женщины. Ресторан «комфортной» еды открылся в начале мая. Средняя стоимость основных блюд там составит порядка 750 рублей. На горячее гостям предлагают пять паст и шесть вариантов блюд. Среди них — говяжья щечка на дранике и калач с рванной свининой в сливочном соусе. В меню также представлены 15 вариантов закусок, салаты, три варианта супа и десерты. В ресторане действует бар. АджикиНеЖаль В грузинском ресторане подают хинкали с морепродуктами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый филиал сети грузинских ресторанов «АджикиНеЖаль» открылся в Челябинске в конце мая. Колоритный интерьер дополнили открытой кухней с дровяной печью. В меню заведения — хинкали, хачапури, сациви и другие блюда национальной кухни. Там также предлагают том-ям по-грузински, лагман и хинкали с морепродуктами. Среди фирменных десертов — муссовое пирожное в виде граната. В среднем, стоимость основного блюда в заведении составит порядка 600 рублей. Vaffel В меню заведения сладкие и сытные вафли Фото: Александр Мамаев © URA.RU Кофейня с норвежскими вафлями начала работать в тестовом режиме в мае, однако официальное открытие состоялось 1 июня. Стоимость порции составит от 240 до 480 рублей. В меню представлены пышные вафли с разными наполнением. На выбор предлагают два варианта порции — мини и полная. Там можно попробовать блюдо с лососем, мраморной говядиной, тунцом и яблоком, колбасками и курицей. Отдельные страницы занимают сладкие вафли — клубника со сливками, мармелад с зефиром, банан с медом и штрудель. Тайное сообщество Раз в неделю в кофейне бесплатно гадают и проводят астрологические консультации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Кафе, которое владельцы называют магическим, продолжает работать в техническом режиме. Раз в неделю для посетителей проводят гадания на картах, чакрах и астрологические консультации. Всего в меню представлено 16 видов кофе, 12 видов чая, какао, смузи и молочные коктейли. Стоимость кофе объемом 350 миллилитров начинается от 250 рублей, за 200 рублей там предлагают кофе из фильтр-пакета. В числе блюд — каши, круассаны, брускетты, драники и завтраки из яиц. За блюдо придется выложить от 120 до 540 рублей. Радио Бар «Радио» позиционирует себя, как рюмочную образцового содержания. Интерьер и меню отсылает во времена СССР, предлагая гостям бара авторские настойки и домашние блюда. В рюмочной подают пельмени, чебуреки и бутерброды Фото: Александр Мамаев © URA.RU В меню — шесть видов чебуреков, десять закусок, в числе которых холодец, хворост и гренки. Отдельно выделены бутерброды — с килькой, салом, кабачковой икрой, шпротами и паштетом из сайры с яйцом. Там же можно заказать соленья, два вида оливье, пельмени, вареники и куриные шашлычки. За два чебурека или салат придется выложить 250 рублей, за бутерброд — 180, а стоимость закусок начинается от 120 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске за весну открылось пять заведений, включая бар, рестораны и кофейни. Где поесть норвежских вафель, «комфортную» еду и окунуться в колорит Грузии — рассказывает URA.RU. В основе концепции — рецепты, вызывающие чувства ностальгии. Одно из таких — авторский десерт шефа Макса Захарова, посвященный возлюбленной. Медовый круассан он сравнил с эмоциями от поцелуя любимой женщины. Ресторан «комфортной» еды открылся в начале мая. Средняя стоимость основных блюд там составит порядка 750 рублей. На горячее гостям предлагают пять паст и шесть вариантов блюд. Среди них — говяжья щечка на дранике и калач с рванной свининой в сливочном соусе. В меню также представлены 15 вариантов закусок, салаты, три варианта супа и десерты. В ресторане действует бар. Первый филиал сети грузинских ресторанов «АджикиНеЖаль» открылся в Челябинске в конце мая. Колоритный интерьер дополнили открытой кухней с дровяной печью. В меню заведения — хинкали, хачапури, сациви и другие блюда национальной кухни. Там также предлагают том-ям по-грузински, лагман и хинкали с морепродуктами. Среди фирменных десертов — муссовое пирожное в виде граната. В среднем, стоимость основного блюда в заведении составит порядка 600 рублей. Кофейня с норвежскими вафлями начала работать в тестовом режиме в мае, однако официальное открытие состоялось 1 июня. Стоимость порции составит от 240 до 480 рублей. В меню представлены пышные вафли с разными наполнением. На выбор предлагают два варианта порции — мини и полная. Там можно попробовать блюдо с лососем, мраморной говядиной, тунцом и яблоком, колбасками и курицей. Отдельные страницы занимают сладкие вафли — клубника со сливками, мармелад с зефиром, банан с медом и штрудель. Кафе, которое владельцы называют магическим, продолжает работать в техническом режиме. Раз в неделю для посетителей проводят гадания на картах, чакрах и астрологические консультации. Всего в меню представлено 16 видов кофе, 12 видов чая, какао, смузи и молочные коктейли. Стоимость кофе объемом 350 миллилитров начинается от 250 рублей, за 200 рублей там предлагают кофе из фильтр-пакета. В числе блюд — каши, круассаны, брускетты, драники и завтраки из яиц. За блюдо придется выложить от 120 до 540 рублей. Бар «Радио» позиционирует себя, как рюмочную образцового содержания. Интерьер и меню отсылает во времена СССР, предлагая гостям бара авторские настойки и домашние блюда. В меню — шесть видов чебуреков, десять закусок, в числе которых холодец, хворост и гренки. Отдельно выделены бутерброды — с килькой, салом, кабачковой икрой, шпротами и паштетом из сайры с яйцом. Там же можно заказать соленья, два вида оливье, пельмени, вареники и куриные шашлычки. За два чебурека или салат придется выложить 250 рублей, за бутерброд — 180, а стоимость закусок начинается от 120 рублей.