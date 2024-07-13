В Пермском крае в ДТП с КамАЗом погиб водитель авто

Двоих пострадавших доставили в больницу с травмами
На территории Чернушинского округа в Пермском крае водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с КамАЗом. Еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло 14 июля.
«На территории Чернушинского округа около 11:20 произошло ДТП. В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Установлено, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2104» 1943 года рождения не уступил дорогу автомобилю КамАЗ под управлением мужчины 1960 года рождения. Два пассажира доставлены в больницу с травмами.
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