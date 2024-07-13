13 июля 2024
12 июля 2024

В Пермском крае в ДТП с КамАЗом погиб водитель авто

© Служба новостей «URA.RU»
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Двоих пострадавших доставили в больницу с травмами
Двоих пострадавших доставили в больницу с травмами Фото:

На территории Чернушинского округа в Пермском крае водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с КамАЗом. Еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло 14 июля.

«На территории Чернушинского округа около 11:20 произошло ДТП. В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Установлено, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2104» 1943 года рождения не уступил дорогу автомобилю КамАЗ под управлением мужчины 1960 года рождения. Два пассажира доставлены в больницу с травмами.

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На территории Чернушинского округа в Пермском крае водитель легкового автомобиля погиб в ДТП с КамАЗом. Еще два человека пострадали, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. ДТП произошло 14 июля. «На территории Чернушинского округа около 11:20 произошло ДТП. В результате аварии водитель легкового авто погиб на месте происшествия», — сообщили в telegram-канале ведомства. Установлено, что водитель легкового автомобиля «ВАЗ-2104» 1943 года рождения не уступил дорогу автомобилю КамАЗ под управлением мужчины 1960 года рождения. Два пассажира доставлены в больницу с травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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