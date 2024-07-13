13 июля 2024

СК РФ возбудит дело из-за нападения мигранта на свердловчанку с ребенком

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Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах
Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах Фото:

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на женщину, которая шла с маленьким ребенком возле ЖК в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

«В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге мигрант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на местную жительницу, выходившую из магазина вместе с ребенком... Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на женщину в Свердловской области», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел в ЖК River Park. Со слов очевидцев, мужчина попытался совершить сексуальные домогательства. Случившееся попало на видео. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что подозреваемого задержали.

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на женщину, которая шла с маленьким ребенком возле ЖК в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Информационном центре СК России. «В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге мигрант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на местную жительницу, выходившую из магазина вместе с ребенком... Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на женщину в Свердловской области», — сказано в официальном telegram-канале ведомства. Инцидент произошел в ЖК River Park. Со слов очевидцев, мужчина попытался совершить сексуальные домогательства. Случившееся попало на видео. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что подозреваемого задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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