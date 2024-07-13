СК РФ возбудит дело из-за нападения мигранта на свердловчанку с ребенком

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения мигранта на женщину, которая шла с маленьким ребенком возле ЖК в Екатеринбурге. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
«В социальных медиа сообщается, что в Екатеринбурге мигрант, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, напал на местную жительницу, выходившую из магазина вместе с ребенком... Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на женщину в Свердловской области», — сказано в официальном telegram-канале ведомства.
Инцидент произошел в ЖК River Park. Со слов очевидцев, мужчина попытался совершить сексуальные домогательства. Случившееся попало на видео. В УМВД России по Екатеринбургу сообщили, что подозреваемого задержали.
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