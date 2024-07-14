14 июля 2024
13 июля 2024

Бойцы из ХМАО создали машину, прототипом которой стала LADA. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Основой для создания стала LADA 2111 Фото:

Югорские танкисты сконструировали машину, основой для которой послужила LADA 2111. Транспорт создан для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Об этом сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

«Наши танкисты под бдительным контролем старшины с позывным „Седой“ завершили работы по созданию багги! Сейчас машина проходит тестовые испытания. Основой для этого уникального транспортного средства послужила LADA 2111, которую я передал зимой», — написал Исаков в telegram-канале.

Для безопасности бойцы установили на транспорт радиоэлектронную борьбу (РЭБ) (разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями — прим. URA.RU). Авто предназначено для подвоза боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (ЛНР). Машину доставили из Нижневартовска. Она проехала более четырех тысяч километров.

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Югорские танкисты сконструировали машину, основой для которой послужила LADA 2111. Транспорт создан для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Об этом сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков. «Наши танкисты под бдительным контролем старшины с позывным „Седой“ завершили работы по созданию багги! Сейчас машина проходит тестовые испытания. Основой для этого уникального транспортного средства послужила LADA 2111, которую я передал зимой», — написал Исаков в telegram-канале. Для безопасности бойцы установили на транспорт радиоэлектронную борьбу (РЭБ) (разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями — прим. URA.RU). Авто предназначено для подвоза боеприпасов, а также для эвакуации раненых. Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (ЛНР). Машину доставили из Нижневартовска. Она проехала более четырех тысяч километров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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