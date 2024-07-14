Основой для создания стала LADA 2111 Фото: Александр Константинов © URA.RU

Югорские танкисты сконструировали машину, основой для которой послужила LADA 2111. Транспорт создан для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Об этом сообщил сенатор от ХМАО Эдуард Исаков.

«Наши танкисты под бдительным контролем старшины с позывным „Седой“ завершили работы по созданию багги! Сейчас машина проходит тестовые испытания. Основой для этого уникального транспортного средства послужила LADA 2111, которую я передал зимой», — написал Исаков в telegram-канале.

Для безопасности бойцы установили на транспорт радиоэлектронную борьбу (РЭБ) (разновидность вооруженной борьбы, в ходе которой осуществляется воздействие радиоизлучениями — прим. URA.RU). Авто предназначено для подвоза боеприпасов, а также для эвакуации раненых.

Эдуард Исаков передал автомобиль военным в поселке Изварино (ЛНР). Машину доставили из Нижневартовска. Она проехала более четырех тысяч километров.