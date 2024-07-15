Таксисты в ХМАО заявили о резком росте тарифов в «Яндекс Go»

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Таксисты заявили о повышении тарифов для водителей
Таксисты заявили о повышении тарифов для водителей Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты заявили о повышении тарифов для водителей в «Яндекс Go». По словам работников, комиссия сервиса в июле выросла примерно на 5%.

«Буквально несколько дней назад комиссия была примерно от 14 до 15%. Сейчас она около 20%. Судя по всему, поднялось как если работать через таксопарк, так и в случае с самозанятыми», — рассказал URA.RU один из таксистов Нижневартовске.

По словам водителей, о повышении тарифов они узнают уже по факту. «Заранее не говорят, просто приходит, что вот повысилось и все», — добавляет водитель.

URA.RU попросило прокомментировать ситуацию представителей компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута пожаловались на цены поездок в такси, которые якобы повысились из-за построенных агрегатором длинных маршрутов. Тогда с проблемой столкнулись жители микрорайона «Пикс».

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В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты заявили о повышении тарифов для водителей в «Яндекс Go». По словам работников, комиссия сервиса в июле выросла примерно на 5%. «Буквально несколько дней назад комиссия была примерно от 14 до 15%. Сейчас она около 20%. Судя по всему, поднялось как если работать через таксопарк, так и в случае с самозанятыми», — рассказал URA.RU один из таксистов Нижневартовске. По словам водителей, о повышении тарифов они узнают уже по факту. «Заранее не говорят, просто приходит, что вот повысилось и все», — добавляет водитель. URA.RU попросило прокомментировать ситуацию представителей компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута пожаловались на цены поездок в такси, которые якобы повысились из-за построенных агрегатором длинных маршрутов. Тогда с проблемой столкнулись жители микрорайона «Пикс».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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