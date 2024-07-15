Таксисты в ХМАО заявили о резком росте тарифов в «Яндекс Go»

В Ханты-Мансийском автономном округе таксисты заявили о повышении тарифов для водителей в «Яндекс Go». По словам работников, комиссия сервиса в июле выросла примерно на 5%.
«Буквально несколько дней назад комиссия была примерно от 14 до 15%. Сейчас она около 20%. Судя по всему, поднялось как если работать через таксопарк, так и в случае с самозанятыми», — рассказал URA.RU один из таксистов Нижневартовске.
По словам водителей, о повышении тарифов они узнают уже по факту. «Заранее не говорят, просто приходит, что вот повысилось и все», — добавляет водитель.
URA.RU попросило прокомментировать ситуацию представителей компании «Яндекс». На момент публикации новости ответ не поступил.
Ранее URA.RU рассказывало, что жители Сургута пожаловались на цены поездок в такси, которые якобы повысились из-за построенных агрегатором длинных маршрутов. Тогда с проблемой столкнулись жители микрорайона «Пикс».
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