Челябинцев предупредили о ремонте проспекта Ленина в ночное время

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В Челябинске в ночь с 15 на 16 июле начнут ремонтировать проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга
В Челябинске в ночь с 15 на 16 июле начнут ремонтировать проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга Фото:

В Челябинске в ночь на 16 июля начнут ремонтировать проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга. Работы по ночам до 20 августа будет проводить компания ООО «УралДорСтрой», сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Ночью 16 июля подрядная организация ООО „УралДорСтрой“ приступит к работам на проспекте Ленина. В рамках проекта „Дорожный рывок“ на участке от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга предусмотрено восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки», — сообщил в пресс-службе.

Там отметили, в связи с высоким трафиком, работы будут производить преимущественно в ночное время. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.

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В Челябинске в ночь на 16 июля начнут ремонтировать проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга. Работы по ночам до 20 августа будет проводить компания ООО «УралДорСтрой», сообщили в пресс-службе перевозчика. «Ночью 16 июля подрядная организация ООО „УралДорСтрой“ приступит к работам на проспекте Ленина. В рамках проекта „Дорожный рывок“ на участке от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга предусмотрено восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки», — сообщил в пресс-службе. Там отметили, в связи с высоким трафиком, работы будут производить преимущественно в ночное время. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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