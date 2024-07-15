Челябинцев предупредили о ремонте проспекта Ленина в ночное время

В Челябинске в ночь на 16 июля начнут ремонтировать проспект Ленина от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга. Работы по ночам до 20 августа будет проводить компания ООО «УралДорСтрой», сообщили в пресс-службе перевозчика.
«Ночью 16 июля подрядная организация ООО „УралДорСтрой“ приступит к работам на проспекте Ленина. В рамках проекта „Дорожный рывок“ на участке от улицы Лесопарковой до улицы Цвиллинга предусмотрено восстановление дорожного покрытия, ремонт тротуаров и нанесение горизонтальной дорожной разметки», — сообщил в пресс-службе.
Там отметили, в связи с высоким трафиком, работы будут производить преимущественно в ночное время. Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
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