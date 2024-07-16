VIP-сотрудник челябинского ФСИН арестован по делу о взятках

Челябинский суд арестовал полковника ФСИН по делу о взятках

По версии следствия, сотрудник ФСИН получил от Игоря Шальнова не менее 460 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Высокопоставленный сотрудник челябинского ГУФСИН арестован по делу о взятках на полмиллиона рублей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального управления ФСБ, полковнику внутренней службы инкриминируют получение денег от гендиректора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова.

«В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), представителя коммерческих структур — ч. 4 ст. 291 УК РФ (дача взятки). В отношении последних избраны меры пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу соответственно», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

В пресс-службе СКР по Челябинской области рассказали, что первые взятки Шальнов передавал высокопоставленному сотруднику колонии через посредника. За несколько месяцев он перевел сотруднику ФСИН не менее 330 тысяч рублей. За это тот помогал Шальнову с получением контрактов.

А в июне этого года бизнесмен встретился с сотрудником лично и передал ему не менее 130 тысяч рублей. Деньги, по версии следствия, предназначались для ускорения процедур исполнения контрактов и снижения стоимости выполненных работ по пошиву изделий по договору подряда.

По данным URA.RU, для задержания Шальнова оперативники челябинского управления ФСБ выезжали в Уфу. После бизнесмена этапировали в Челябинск и заключили в СИЗО.