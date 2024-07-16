Почему гендиректора «Спецшвейснаба» Шальнова отправили именно в челябинский СИЗО

Гендиректор «Спецшвейснаба» Шальнов дал взятку в Челябинске

16 июля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Игоря Шальнова доставили из Уфы в челябинский СИЗО Фото: Анна Майорова © URA.RU Гендиректора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, обвиняемого в даче взятки, отправили в челябинский СИЗО, потому что передача денежных средств проходила на территории региона. По данным URA.RU, сотрудники регионального управления ФСБ специально для задержания коммерсанта ездили в Уфу, а после этапировали его в Челябинск. «Предварительно, Шальнов передал взятку сотруднице челябинского ФСИН на территории региона. После задержания бизнесмена в Уфе его отправили в СИЗО по месту совершения предполагаемого преступления. Сейчас он находится под стражей в Челябинске», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. Новость по теме Обвиняемого в хищениях из Росгвардии отправили в челябинское СИЗО Шальнов являлся директором компаний, занимающихся поставками вещевого имущества для Росгвардии. Уже несколько лет он находится под следствием по делу о многомиллионном мошенничестве при поставках для ведомства. Все это время он находился под подпиской о невыезде и должен был явиться в Московский гарнизонный военный суд. Но первое заседание прошло без Шальнова, так как он был задержан по подозрениям в даче взятки сотруднице ФСИН, которая за это должна была оказать ему покровительство при заключении контрактов на пошив формы. Как пишет « Коммерсантъ» со ссылкой на окружение бизнесмена, Шальнов отрицает свою вину. Якобы он знал сотрудницу и передал ей деньги от чистого сердца на лечение ее больной матери. Есть предположения, что сотрудницу убедили дать компрометирующие показания на Шальнова. По непроверенной информации во время очной ставки она расплакалась и попросила у него прощения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гендиректора «Спецшвейснаба» Игоря Шальнова, обвиняемого в даче взятки, отправили в челябинский СИЗО, потому что передача денежных средств проходила на территории региона. По данным URA.RU, сотрудники регионального управления ФСБ специально для задержания коммерсанта ездили в Уфу, а после этапировали его в Челябинск. «Предварительно, Шальнов передал взятку сотруднице челябинского ФСИН на территории региона. После задержания бизнесмена в Уфе его отправили в СИЗО по месту совершения предполагаемого преступления. Сейчас он находится под стражей в Челябинске», — рассказал URA.RU источник. URA.RU связалось с пресс-службой УФСБ по региону. Там от комментариев воздержались. Шальнов являлся директором компаний, занимающихся поставками вещевого имущества для Росгвардии. Уже несколько лет он находится под следствием по делу о многомиллионном мошенничестве при поставках для ведомства. Все это время он находился под подпиской о невыезде и должен был явиться в Московский гарнизонный военный суд. Но первое заседание прошло без Шальнова, так как он был задержан по подозрениям в даче взятки сотруднице ФСИН, которая за это должна была оказать ему покровительство при заключении контрактов на пошив формы. Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на окружение бизнесмена, Шальнов отрицает свою вину. Якобы он знал сотрудницу и передал ей деньги от чистого сердца на лечение ее больной матери. Есть предположения, что сотрудницу убедили дать компрометирующие показания на Шальнова. По непроверенной информации во время очной ставки она расплакалась и попросила у него прощения.