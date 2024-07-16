16 июля 2024

В ХМАО за 3,6 млн поставят спектакль о погибших бойцах СВО с участием их близких

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по новому сезону Летнего театра и парк Маяковского. Екатеринбург, летняя сцена, летний театр парка маяковского
В сентябре в ХМАО пройдет первая публичная читка спектакля о погибших бойцах СВО Фото:

В Ханты-Мансийске завершается работа над спектаклем о бойцах, погибших на СВО. В основу произведения положены интервью с матерями и женами военных, которые тоже выступят на сцене. На создание костюмов и декораций требуется 3,6 миллиона рублей, рассказал режиссер театра обско-угорских народов «Солнце» Виктор Евдокимов.

«Наша задача — как-то снизить спазм боли, которую испытывает человек при потере близкого. Как-то распределить ее между всеми», — поделился Евдокимов с NEFT. Он добавил, что матери и жены погибших бойцов тоже выступят на сцене, но для создания декораций и костюмов требуется 3,6 миллиона рублей.

Для того, чтобы получить финансирование, театр обратился в фонд грантов губернатора Югры и ждет решения комиссии. Первая публичная читка запланирована на сентябрь 2024 года.

Отличительной чертой спектакля будет рассказ посредством ощущений — часть постановки пройдет в полной темноте. Так зрители смогут прочувствовать эмоции героев с помощью звуков, запахов, тактильных ощущений и чувств, а не зрения.

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В Ханты-Мансийске завершается работа над спектаклем о бойцах, погибших на СВО. В основу произведения положены интервью с матерями и женами военных, которые тоже выступят на сцене. На создание костюмов и декораций требуется 3,6 миллиона рублей, рассказал режиссер театра обско-угорских народов «Солнце» Виктор Евдокимов. «Наша задача — как-то снизить спазм боли, которую испытывает человек при потере близкого. Как-то распределить ее между всеми», — поделился Евдокимов с NEFT. Он добавил, что матери и жены погибших бойцов тоже выступят на сцене, но для создания декораций и костюмов требуется 3,6 миллиона рублей. Для того, чтобы получить финансирование, театр обратился в фонд грантов губернатора Югры и ждет решения комиссии. Первая публичная читка запланирована на сентябрь 2024 года. Отличительной чертой спектакля будет рассказ посредством ощущений — часть постановки пройдет в полной темноте. Так зрители смогут прочувствовать эмоции героев с помощью звуков, запахов, тактильных ощущений и чувств, а не зрения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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