В ХМАО за 3,6 млн поставят спектакль о погибших бойцах СВО с участием их близких

16 июля 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

В сентябре в ХМАО пройдет первая публичная читка спектакля о погибших бойцах СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийске завершается работа над спектаклем о бойцах, погибших на СВО. В основу произведения положены интервью с матерями и женами военных, которые тоже выступят на сцене. На создание костюмов и декораций требуется 3,6 миллиона рублей, рассказал режиссер театра обско-угорских народов «Солнце» Виктор Евдокимов. «Наша задача — как-то снизить спазм боли, которую испытывает человек при потере близкого. Как-то распределить ее между всеми», — поделился Евдокимов с NEFT. Он добавил, что матери и жены погибших бойцов тоже выступят на сцене, но для создания декораций и костюмов требуется 3,6 миллиона рублей. Для того, чтобы получить финансирование, театр обратился в фонд грантов губернатора Югры и ждет решения комиссии. Первая публичная читка запланирована на сентябрь 2024 года. Отличительной чертой спектакля будет рассказ посредством ощущений — часть постановки пройдет в полной темноте. Так зрители смогут прочувствовать эмоции героев с помощью звуков, запахов, тактильных ощущений и чувств, а не зрения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ханты-Мансийске завершается работа над спектаклем о бойцах, погибших на СВО. В основу произведения положены интервью с матерями и женами военных, которые тоже выступят на сцене. На создание костюмов и декораций требуется 3,6 миллиона рублей, рассказал режиссер театра обско-угорских народов «Солнце» Виктор Евдокимов. «Наша задача — как-то снизить спазм боли, которую испытывает человек при потере близкого. Как-то распределить ее между всеми», — поделился Евдокимов с NEFT. Он добавил, что матери и жены погибших бойцов тоже выступят на сцене, но для создания декораций и костюмов требуется 3,6 миллиона рублей. Для того, чтобы получить финансирование, театр обратился в фонд грантов губернатора Югры и ждет решения комиссии. Первая публичная читка запланирована на сентябрь 2024 года. Отличительной чертой спектакля будет рассказ посредством ощущений — часть постановки пройдет в полной темноте. Так зрители смогут прочувствовать эмоции героев с помощью звуков, запахов, тактильных ощущений и чувств, а не зрения.