16 июля 2024

Суд обязал жителя ХМАО, убившего тестя, выплатить 16 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зятя, убившего тестя в Сургуте, обязали выплатить 16 миллионов рублей
Зятя, убившего тестя в Сургуте, обязали выплатить 16 миллионов рублей Фото:

Сургутский городской суд обязал Овика Мадояна, который убил тестя на глазах у прохожих, возместить ущерб за поджог автомобиля Mersedes Benz и выплатить моральную компенсацию потерпевшему. Общая сумма составила 16 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».

«Удовлетворены исковые заявления потерпевшего о возмещении материального вреда, связанного с уничтожением автомобиля Mersedes Benz, на сумму 10 987 300 рублей и компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей. А также иного потерпевшего на компенсацию морального вреда, причиненного преступлением на сумму 5 000 000 рублей», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что Мадояна приговорили к 18 годам колонии строго режима. Суд признал его виновным в убийстве тестя, покушении на убийство двух лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, угоне транспортного средства, умышленном уничтожении чужого имущества.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сургутский городской суд обязал Овика Мадояна, который убил тестя на глазах у прохожих, возместить ущерб за поджог автомобиля Mersedes Benz и выплатить моральную компенсацию потерпевшему. Общая сумма составила 16 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры». «Удовлетворены исковые заявления потерпевшего о возмещении материального вреда, связанного с уничтожением автомобиля Mersedes Benz, на сумму 10 987 300 рублей и компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей. А также иного потерпевшего на компенсацию морального вреда, причиненного преступлением на сумму 5 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что Мадояна приговорили к 18 годам колонии строго режима. Суд признал его виновным в убийстве тестя, покушении на убийство двух лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, угоне транспортного средства, умышленном уничтожении чужого имущества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...