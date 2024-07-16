Суд обязал жителя ХМАО, убившего тестя, выплатить 16 миллионов рублей

Сургутский городской суд обязал Овика Мадояна, который убил тестя на глазах у прохожих, возместить ущерб за поджог автомобиля Mersedes Benz и выплатить моральную компенсацию потерпевшему. Общая сумма составила 16 миллионов рублей. Об этом сообщил telegram-канал «Суды Югры».
«Удовлетворены исковые заявления потерпевшего о возмещении материального вреда, связанного с уничтожением автомобиля Mersedes Benz, на сумму 10 987 300 рублей и компенсации морального вреда в размере 20 000 рублей. А также иного потерпевшего на компенсацию морального вреда, причиненного преступлением на сумму 5 000 000 рублей», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что Мадояна приговорили к 18 годам колонии строго режима. Суд признал его виновным в убийстве тестя, покушении на убийство двух лиц, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством, угоне транспортного средства, умышленном уничтожении чужого имущества.
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