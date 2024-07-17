В Одессе подожгли пять машин украинских военных

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Ночью в Одессе сгорели пять автомобилей военных ВСУ, сообщает ТСН Фото:

Прошлой ночью в Одессе были подожжены пять автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.

«Только этой ночью горели пять машин», — говорится в сообщении телеканала. Там добавили, что пожарные предпринимали попытки потушить пожар.

За последние две недели в Одессе практически ежедневно происходят поджоги машин, принадлежащих военным ВСУ. По данным СМИ, за этот период зафиксировано уже 13 таких инцидентов.

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Прошлой ночью в Одессе были подожжены пять автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Только этой ночью горели пять машин», — говорится в сообщении телеканала. Там добавили, что пожарные предпринимали попытки потушить пожар. За последние две недели в Одессе практически ежедневно происходят поджоги машин, принадлежащих военным ВСУ. По данным СМИ, за этот период зафиксировано уже 13 таких инцидентов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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