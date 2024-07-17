В Одессе подожгли пять машин украинских военных

Ночью в Одессе сгорели пять автомобилей военных ВСУ, сообщает ТСН
Прошлой ночью в Одессе были подожжены пять автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН.
«Только этой ночью горели пять машин», — говорится в сообщении телеканала. Там добавили, что пожарные предпринимали попытки потушить пожар.
За последние две недели в Одессе практически ежедневно происходят поджоги машин, принадлежащих военным ВСУ. По данным СМИ, за этот период зафиксировано уже 13 таких инцидентов.
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