В мире Украина В Одессе подожгли пять машин украинских военных 17 июля 2024 в 13:34 Размер текста - 17 + Ночью в Одессе сгорели пять автомобилей военных ВСУ, сообщает ТСН Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Прошлой ночью в Одессе были подожжены пять автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Только этой ночью горели пять машин», — говорится в сообщении телеканала. Там добавили, что пожарные предпринимали попытки потушить пожар. За последние две недели в Одессе практически ежедневно происходят поджоги машин, принадлежащих военным ВСУ. По данным СМИ, за этот период зафиксировано уже 13 таких инцидентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Прошлой ночью в Одессе были подожжены пять автомобилей, принадлежащих военнослужащим ВСУ. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН. «Только этой ночью горели пять машин», — говорится в сообщении телеканала. Там добавили, что пожарные предпринимали попытки потушить пожар. За последние две недели в Одессе практически ежедневно происходят поджоги машин, принадлежащих военным ВСУ. По данным СМИ, за этот период зафиксировано уже 13 таких инцидентов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям