Роспотребнадзор устроил в ХМАО рейд из-за ядовитых арбузов

Роспотребнадзор проверил арбузы, которые продают в торговых точках ХМАО, на нитраты. Взятые на исследование образцы оказались безопасны для здоровья, сообщили URA.RU в ведомстве.
«В рамках социально-гигиенического мониторинга за качеством продукции в обороте, организованы исследования арбузов из четырех стационарных торговых объектах и одной нестационарной торговой точке. По результатам лабораторных исследований и последующей гигиенической оценки исследованные образцы соответствуют требованиям технических регламентов по содержанию нитратов», — говорится в сообщении.
До этого житель Ханты-Мансийска пожаловался на арбузы с высоким содержанием нитратов, которые продают в городе. Покупатель купил и проверил продукцию с помощью личного прибора. Устройство показало значительное превышение нормы вредных веществ. Однако специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что для достоверного анализа необходимы лабораторные методы исследования.
Ранее URA.RU рассказывало, как определить ядовитый арбуз. Ранняя бахчевая продукция может содержать повышенное количество нитратов. Определить ее можно по цвету мякоти.
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