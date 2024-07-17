Экс-главу Шатуры Артюхина подозревают в растрате 221,5 млн рублей

Бывший руководитель Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщают в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.
«По данным следствия, чиновник растратил бюджетные средства на сумму порядка 221,5 млн рублей. Деньги были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений», — написали в telegram-канале ведомства. В рамках уголовного дела проведены обыски и осмотр транспортных средств на месте работы Артюхина.
На данный момент следователи продолжают работу с задержанным, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Московской области и ГУ МВД при содействии Росгвардии.
Утром 17 июля экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин был задержан. Тогда причину задержания не называли.
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