17 июля 2024

Экс-главу Шатуры Артюхина подозревают в растрате 221,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей
Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей Фото:

Бывший руководитель Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщают в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«По данным следствия, чиновник растратил бюджетные средства на сумму порядка 221,5 млн рублей. Деньги были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений», — написали в telegram-канале ведомства. В рамках уголовного дела проведены обыски и осмотр транспортных средств на месте работы Артюхина.

На данный момент следователи продолжают работу с задержанным, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Московской области и ГУ МВД при содействии Росгвардии.

Утром 17 июля экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин был задержан. Тогда причину задержания не называли.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший руководитель Шатурского городского округа Алексей Артюхин задержан по подозрению в растрате бюджетных средств на сумму более 200 миллионов рублей. Об этом сообщают в telegram-канале ГСУ СК России по Московской области. «По данным следствия, чиновник растратил бюджетные средства на сумму порядка 221,5 млн рублей. Деньги были выделены на строительство водозабора и очистных сооружений», — написали в telegram-канале ведомства. В рамках уголовного дела проведены обыски и осмотр транспортных средств на месте работы Артюхина. На данный момент следователи продолжают работу с задержанным, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляют сотрудники УФСБ по Московской области и ГУ МВД при содействии Росгвардии. Утром 17 июля экс-глава Шатурского городского округа Алексей Артюхин был задержан. Тогда причину задержания не называли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...