18 июля 2024

«Страна»: под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу

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Соликамск, происшествие на скру_3. Пермь, реанимобиль, реанимация, медицинская помощь, скорая
Женщину немедленно доставили в больницу Фото:

У здания суда в поселке Ракитное Киевской области произошел трагический инцидент: женщина совершила акт самосожжения после отказа суда в предоставлении отсрочки от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание «Страна».

«Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — сообщает telegram-канал издания «Страна». Согласно данным издания, мотивом для такого поступка стал отказ суда в удовлетворении их запроса об отсрочке от мобилизации. После происшествия женщину немедленно доставили в больницу в Киеве, где врачи констатировали ожоги, занимающие 80% поверхности тела.

По данным DR, мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей. После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, говорится считает корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен.

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У здания суда в поселке Ракитное Киевской области произошел трагический инцидент: женщина совершила акт самосожжения после отказа суда в предоставлении отсрочки от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание «Страна». «Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — сообщает telegram-канал издания «Страна». Согласно данным издания, мотивом для такого поступка стал отказ суда в удовлетворении их запроса об отсрочке от мобилизации. После происшествия женщину немедленно доставили в больницу в Киеве, где врачи констатировали ожоги, занимающие 80% поверхности тела. По данным DR, мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей. После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, говорится считает корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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