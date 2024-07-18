«Страна»: под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу

У здания суда в поселке Ракитное Киевской области произошел трагический инцидент: женщина совершила акт самосожжения после отказа суда в предоставлении отсрочки от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание «Страна».
«Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — сообщает telegram-канал издания «Страна». Согласно данным издания, мотивом для такого поступка стал отказ суда в удовлетворении их запроса об отсрочке от мобилизации. После происшествия женщину немедленно доставили в больницу в Киеве, где врачи констатировали ожоги, занимающие 80% поверхности тела.
По данным DR, мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей. После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, говорится считает корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен.
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