«Страна»: под Киевом женщина подожгла себя из-за отказа в отсрочке мужу

19 июля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Женщину немедленно доставили в больницу Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU У здания суда в поселке Ракитное Киевской области произошел трагический инцидент: женщина совершила акт самосожжения после отказа суда в предоставлении отсрочки от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание «Страна». «Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — сообщает telegram-канал издания «Страна». Согласно данным издания, мотивом для такого поступка стал отказ суда в удовлетворении их запроса об отсрочке от мобилизации. После происшествия женщину немедленно доставили в больницу в Киеве, где врачи констатировали ожоги, занимающие 80% поверхности тела. По данным DR, мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей. После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, говорится считает корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У здания суда в поселке Ракитное Киевской области произошел трагический инцидент: женщина совершила акт самосожжения после отказа суда в предоставлении отсрочки от мобилизации ее мужу, сообщает украинское издание «Страна». «Женщина подожгла себя под судом в Ракитном Киевской области», — сообщает telegram-канал издания «Страна». Согласно данным издания, мотивом для такого поступка стал отказ суда в удовлетворении их запроса об отсрочке от мобилизации. После происшествия женщину немедленно доставили в больницу в Киеве, где врачи констатировали ожоги, занимающие 80% поверхности тела. По данным DR, мобилизация на Украине происходит беспорядочно из-за разлада властей. После ужесточения законодательства ситуация может осложниться еще больше, говорится считает корреспондент Датского радио Брита Квист Хансен.